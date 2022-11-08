Сообщается, что вертолет выполнял санитарный рейс. По данным российских экстренных служб, на борту было 5 человек.

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На борту вертолета было 5 человек

Авиакатастрофу уже подтвердили в российском МЧС. О причине падения вертолета пока в России не сообщают. В то же время губернатор Костромской области заявил, что во время аварийной посадки вертолета есть пострадавшие.

В экстренных службах России заявили, что один человек погиб при падении вертолета, еще четверо пострадали.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал, что падение вертолета произошло в 4 километрах от аэропорта Сокеркино.