Повідомляється, що гелікоптер виконував санітарний рейс. За даними російських екстрених служб, на борту було 5 людей.
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На борту гелікоптера було 5 людей
Авіатрощу вже підтвердили в російському МЧС. Про причину падіння вертольота в Росії наразі не повідомляють. В екстрених службах Росії заявили, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Губернатор Костромської області Сєргєй Ситников заявив, що під час аварійної посадки вертольота загинув пацієнт. Двоє фельдшерів та двоє пілотів отримали травми.
Російські ЗМІ повідомляють, що пілот вертольота, що впав – 56-річний Дмітрій Вишневецький. Повідомляється, що борт аварійно сів у районі селища Нікольське.
Пожежі після падіння Мі-2 нібито не було. Вертоліт забирав пацієнта з міста Шар'я, щоб доставити до костромської лікарні.
Втрати російської авіації за останній час
- У Генштабі ЗСУ зранку 8 листопада відзвітували, що Росія від початку повномасштабної війни проти України вже втратила 260 гелікоптерів. Нещодавно вертольоти окупантів були пошкоджені у Псковській області.
- На російському аеродромі вночі сталися вибухи, які спричинили пошкодження декількох бойових вертольотів Ка-52. Це підтвердили в ГУР МО. Ціна лишень одного "Алігатора" складає понад 16 мільйонів доларів.
- Авіатрощі вже стали нормою для росіян. Тільки в жовтні в Росії розбилися два винищувачі, влетівши у житлові будинки. Перший інцидент стався 17 жовтня в Єйську, де розбився військовий літак Су-34.
- Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа та загинуло щонайменше 15 людей. Однак жертв може бути значно більше, аніж офіційно повідомляють у Росії. На міському кладовищі знайшли близько 20 могил з загиблими.
- 23 жовтня в російському Іркутську розбивсь ще один винищувач. Російський літак Су-30 влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. У Росії оприлюднили кілька версій, чому впав літак.
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