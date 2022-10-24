Як повідомляє 24 Канал, у Росії висунули декілька версії інциденту. У Слідчому комітеті Росії оприлюднили лише дві причини трагедії. Натомість, російські ЗМІ називають декілька факторів, які передували падінню літака.

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Які версії у Слідчого комітету Росії

Слідчі вважають, що винищувач міг зазнати краху через відмову техніки та помилки пілотування. Внаслідок падіння літака Су-30 на житловий будинок у приватному секторі загинули два пілоти.

Наслідком розглядаються дві основні версії події: відмова авіаційної техніки та помилка пілотування,

– йдеться в повідомленні.

У комітеті зазначають, що винищувач Су-30 впав на двоповерховий дерев'яний житловий будинок в Іркутську. В результаті там почалася пожежа, загинули два пілоти –заслужений льотчик-випробувач Максим Конюшин та майор Віктор Крюков, льотчик-випробувач третього класу.

Як уточнили у СК, літак упав під час випробувального польоту, боєкомплекту на ньому не було. СК відкрив кримінальне провадження про порушення правил експлуатації повітряного транспорту. За скоєння цього злочину загрожує до 15 років ув'язнення.

Що думають російські ЗМІ

Експерти Readovka висувають три припущення:

Під час аварії пілоти були непритомні,

У літаку не могло закінчитися паливо

Су-30 не міг летіти на автопілоті.

На користь того, що літак не мав порожнього бака, каже гул двигунів на відео, де машина вже пікірує і розбивається. У разі відсутності палива двигуни припиняють роботу, що логічно.

При цьому, під час падіння судна жодних спроб виправити лінію польоту з боку льотчиків не спостерігається, що підтверджує версію, як мінімум, про відсутність свідомості у людей, які перебувають на борту. З огляду на те, що весь політ льотчики винищувача повинні бути у кисневих масках, причиною втрати свідомості могла стати несправність системи.

Журналісти "Медузи" також зазнчають, що пілоти Су-30, що впав в Іркутську, втратили свідомість у польоті. Через це вони не змогли відвести літак від житлового будинку. Причиною втрати свідомості екіпажем міг стати залишок азоту у кисневих балонах.

Падіння літака в Іркутську: перебіг подій

23 жовтня в російському Іркутську розбився черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа.

У мережі почало поширюватись відео з моменту падіння літака. Повідомляють, що обидва пілоти літака загинули.

За попередніми даними, обидва пілоти загинули, ймовірно, ще до падіння літака на житловий будинок. На момент інциденту в небі було два повітряні судна.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що причини авіакатастроф в Іркутську, а раніше – у Єйську можуть бути цілком різними.

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