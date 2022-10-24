У російському Іркутську на житловий будинок впав російський винищувач. Загинули двоє пілотів – Максим Конюшин та Віктор Крюков. Про це повідомляють російські ЗМІ.

До теми У Росії вже другий військовий літак впав на будинок: льотчик-інструктор припустив, що сталося

Що відомо про загиблих пілотів

Максим В'ячеславович Конюшин працював на авіазаводі з 2015 року. Народився у Примор'ї. Закінчив Військово-повітряну інженерну академію імені професора Жуковського за спеціальністю – випробування літальних апаратів. Російські ЗМІ пишуть, що "небо було його покликанням".

Конюшин був нагороджений медалями Міністерства оборони Росії "За відмінність у військовій службі" ІІІ, ІІ та І ступеня. Два роки тому йому надали звання "Заслужений льотчик-випробувач РФ".



Максим Конюшин / Фото РосЗМІ

Майор Віктор Вікторович Крюков родом з України – військовий льотчик другого класу, льотчик-випробувач 3 класу. Відомо, що він на відмінно закінчив Краснодарський військовий авіаційний інститут та виконував випробувальні польоти в Ахтубінську. 10 років тому з дружиною переїхав до Іркутська. Пропагандисти відгукуються про нього, як про "справжнього аса".



Віктор Крюков / РосЗМІ

В Іркутську впав винищувач: що відомо

23 жовтня над Іркутськом проходили льотні випробування. Один із двох винищувачів сів, але другий, а саме СУ-30, залишився в повітрі й перестав виходити на зв'язок.

Згодом літак впав на двоповерховий житловий будинок. Перед цим льотчики другого судна нібито побачили, що пілоти СУ-30 непритомні. Ймовірно, вони могли задихнутися під час польоту. Місцеві ЗМІ пишуть, що на літаку могло закінчитись пальне.

Інцидент трапився близько 18 вечора за місцевим часом, проте у Росії кажуть, що окрім пілотів ніхто не загинув.

Це вже другий подібний випадок у Росії за тиждень. 17 жовтня у російському Єйську на багатоповерхівку впав Су-34 з повним боєкомплектом. Пілот катапультувався, навіть не намагаючись відвести машину вбік. У Росії повідомили про 16 цивільних загиблих, але насправді жертв могло бути значно більше.

У Міноборони Росії заявили, що причиною падіння винищувача стали птахи, які залетіли в турбіну літака.

До теми – останні подробиці падіння літака в Іркутську: дивіться відео