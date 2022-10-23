Пілоти літака загинули ще до падіння літака

За попередніми даними, у місті впав літак категорії СУ. У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що це міг бути винищувач Су-30. Як відомо, обидва пілоти загинули, ймовірно, ще до падіння літака на житловий будинок.

Деталі тут В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

Як повідомляють очевидці, над Другим Іркутськом проходили льотні випробування – на момент загибелі судна в небі було два повітряні судна.

Один із літаків сів, але другий залишився в повітрі і перестав виходити на зв'язок – льотчики другого судна побачили, що пілоти судна, яке впало, непритомні. Ймовірно, вони могли задихнутися під час польоту.

Інцидент стався у той момент, коли на борту скінчилося пальне, повідомляють місцеві ЗМІ. У результаті на місці події спалахнула пожежа. Станом на зараз, її локалізували.

Водночас росЗМІ повідомляють, що, окрім пілотів військового літака, який звалився в Іркутську, інших жертв немає.

Момент падіння Су-30: відео

У Росії вже падав літак: коротко

У Росії вдруге за цей тиждень розбився військовий літак. 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і так само впав на житловий будинок. Унаслідок авіатрощі спалахнула велика пожежа. Через трагедію загинуло щонайменше 15 людей. Пілот літака катапультувався і вижив.

Повідомлялося, що в літака буцімто відмовив двигун. Також росЗМІ писали про загоряння одного з двигунів під час зльоту. У Росії стверджують, що Су-34 начебто виконував навчально-тренувальний політ. Тобто за тиждень Росія вже втратила 2 винищувачі на власній території. І ще 270 літаків росіяни втратили від початку повномасштабного вторгнення в Україну та 245 гелікоптерів.

Раніше – у Єйську військовий літак впав на багатоповерхівку: дивіться відео