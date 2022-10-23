Пилоты самолета погибли еще до падения самолета

По предварительным данным, в городе упал самолет категории СУ. В местных Telegram-каналах сообщают, что это мог быть истребитель Су-30. Как известно, оба пилота погибли, вероятно, еще до падения самолета на жилой дом.

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Как сообщают очевидцы, над Вторым Иркутском проходили летные испытания – на момент гибели судна в небе было два воздушных судна.

Один из самолетов сел, но второй остался в воздухе и перестал выходить на связь. Летчики второго судна увидели, что пилоты упавшего судна без сознания. По всей вероятности, они могли задохнуться во время полета.

Инцидент произошел в тот момент, когда на борту кончилось горючее, сообщают местные СМИ. В результате на месте происшествия вспыхнул пожар. По состоянию на данный момент его локализовали.

В то же время росСМИ сообщают, что кроме пилотов упавшего в Иркутске военного самолета других жертв нет.

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