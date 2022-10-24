В российском Иркутске на жилой дом упал российский истребитель. Погибли два пилота – Максим Конюшин и Виктор Крюков. Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о погибших пилотах

Максим Вячеславович Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени профессора Жуковского по специальности – испытание летательных аппаратов. Российские СМИ пишут, что "небо было его призванием".

Конюшин был награжден медалями Министерства обороны России "За отличие в военной службе" ІІІ, ІІ и І степени. Два года назад ему присвоили звание "Заслуженный летчик-испытатель РФ".



Максим Конюшин / Фото РосСМИ

Майор Виктор Викторович Крюков родом из Украины – военный летчик второго класса, летчик-испытатель 3 класса. Известно, что он отлично закончил Краснодарский военный авиационный институт и выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с женой переехал в Иркутск. Пропагандисты отзываются о нем, как о "настоящем асе".



Виктор Крюков/РосСМИ

В Иркутске упал истребитель: что известно

23 октября над Иркутском проходили лётные испытания. Один из двух истребителей сел, но второй, а именно СУ-30, остался в воздухе и перестал выходить на связь.

Впоследствии самолет упал на двухэтажный жилой дом. Перед этим летчики второго судна якобы увидели, что пилоты СУ-30 без сознания. По всей вероятности, они могли задохнуться во время полета. Местные СМИ пишут, что в самолете могло закончиться топливо

Инцидент произошел около 18 вечера по местному времени, однако в России говорят, что, кроме пилотов, никто не погиб.

Это уже второй подобный случай в России за неделю. 17 октября в российском Ейске на многоэтажку упал Су-34 с полным боекомплектом. Пилот катапультировался, даже не пытаясь увести машину в сторону. В России сообщили о 16 гражданских погибших, но на самом деле жертв могло быть гораздо больше.

В Минобороны России заявили, что причиной падения истребителя стали птицы, залетевшие в турбину самолета.

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