Причини авіакатастроф в Іркутську, а раніше – у Єйську можуть бути цілком різними. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Літак Су-30 у російському Іркутську впав на двоповерховий житловий будинок 23 жовтня.

Чи могли пілоти в Іркутську задихнутися в кабіні літака

Світан нагадав, що за припущеннями російських ЗМІ, пілоти могли загинути ще до падіння судна – мовляв, вони могли задихнутися під час польоту.

Ця версія не витримує критики. Задихнутися в кабіні літака неможливо. Такого просто не може бути, це технічно неможливо,

– наголосив льотчик-інструктор.

"Можлива диверсія на заводі"

Він додав, що аби говорити про справжні причини авіакатастрофи Су-30, потрібно дочекатися додаткової інформації. Водночас Світан нагадав, що винищувач вилетів з авіазаводу і виконував випробувальний політ.

Можна припустити ймовірність диверсії, коли щось ввели і в кисневу систему, і в систему нагнітання повітря. Диверсію можна провести на самому заводі. Якщо там є люди, які симпатизують Україні, вони могли провести таку операцію,

– сказав військовий експерт.

Найімовірніші причини авіакатастрофи в Єйську

Щодо російського Су-34, який ввечері 17 жовтня впав на багатоповерхівку у Єйську, то, на думку Світана, найімовірнішою причиною аварії могли стати технічні проблеми.

У Єйську, швидше за все, справді була відмова системи управління літака Су-34, зокрема через відмову двигунів. Тут або відмова двигунів, або відмова системи управління. Або ж і те, і інше,

– зазначив військовий експерт.

За ще однією з версій, причиною авіакатастрофи у Єйську могло стати те, що літак міг бути збитий системою російської ППО.

Чи могла Су-34 в Єйську вразити російська ППО

Однак, на думку льотчика-інструктора, такий варіант малоймовірний.

Су-34 зазнав катастрофи на зльоті. Навряд чи це російська ППО. Якщо брати за основу цю версію, то, ймовірно, могло бути зіткнення з великим птахом або літальним апаратом у повітрі,

– припустив Світан.

Він додав, що попри все, найбільш ймовірно, що катастрофу спричинила техніка, яка вийшла з ладу.

Неграмотні дії пілотів у Єйську

Світан додав, що інцидент в Єйську показав неготовність російських пілотів до таких екстрених випадків.

"Помітна недостатня підготовка пілотів та їхня профнепридатність. Адже було порушено багато умов, які могли б запобігти цій катастрофі. Однак літак розбився, зокрема через неграмотні дії пілотів", – зазначив льотчик-інструктор.

Про що свідчить частота падіння російських літаків

За словами військового експерта, загалом повторення інциденту з падінням винищувачів свідчить про серйозні проблеми в Росії.

По-перше, льотному складу Повітряно-космічних сил Російської Федерації бракує професіоналізму.

По-друге, російська техніка не витримує бойових навантажень. Як зазначив Світан, у боях вона показує себе дуже погано, виходить з ладу і навіть після ремонту знову ламається.

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