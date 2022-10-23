Причини авіакатастроф в Іркутську, а раніше – у Єйську можуть бути цілком різними. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
Зверніть увагу Момент падіння літака на будинок в Іркутську потрапив на відео
Літак Су-30 у російському Іркутську впав на двоповерховий житловий будинок 23 жовтня.
Чи могли пілоти в Іркутську задихнутися в кабіні літака
Світан нагадав, що за припущеннями російських ЗМІ, пілоти могли загинути ще до падіння судна – мовляв, вони могли задихнутися під час польоту.
Ця версія не витримує критики. Задихнутися в кабіні літака неможливо. Такого просто не може бути, це технічно неможливо,
– наголосив льотчик-інструктор.
"Можлива диверсія на заводі"
Він додав, що аби говорити про справжні причини авіакатастрофи Су-30, потрібно дочекатися додаткової інформації. Водночас Світан нагадав, що винищувач вилетів з авіазаводу і виконував випробувальний політ.
Можна припустити ймовірність диверсії, коли щось ввели і в кисневу систему, і в систему нагнітання повітря. Диверсію можна провести на самому заводі. Якщо там є люди, які симпатизують Україні, вони могли провести таку операцію,
– сказав військовий експерт.
Найімовірніші причини авіакатастрофи в Єйську
Щодо російського Су-34, який ввечері 17 жовтня впав на багатоповерхівку у Єйську, то, на думку Світана, найімовірнішою причиною аварії могли стати технічні проблеми.
У Єйську, швидше за все, справді була відмова системи управління літака Су-34, зокрема через відмову двигунів. Тут або відмова двигунів, або відмова системи управління. Або ж і те, і інше,
– зазначив військовий експерт.
За ще однією з версій, причиною авіакатастрофи у Єйську могло стати те, що літак міг бути збитий системою російської ППО.
Чи могла Су-34 в Єйську вразити російська ППО
Однак, на думку льотчика-інструктора, такий варіант малоймовірний.
Су-34 зазнав катастрофи на зльоті. Навряд чи це російська ППО. Якщо брати за основу цю версію, то, ймовірно, могло бути зіткнення з великим птахом або літальним апаратом у повітрі,
– припустив Світан.
Він додав, що попри все, найбільш ймовірно, що катастрофу спричинила техніка, яка вийшла з ладу.
Неграмотні дії пілотів у Єйську
Світан додав, що інцидент в Єйську показав неготовність російських пілотів до таких екстрених випадків.
"Помітна недостатня підготовка пілотів та їхня профнепридатність. Адже було порушено багато умов, які могли б запобігти цій катастрофі. Однак літак розбився, зокрема через неграмотні дії пілотів", – зазначив льотчик-інструктор.
Про що свідчить частота падіння російських літаків
За словами військового експерта, загалом повторення інциденту з падінням винищувачів свідчить про серйозні проблеми в Росії.
- По-перше, льотному складу Повітряно-космічних сил Російської Федерації бракує професіоналізму.
- По-друге, російська техніка не витримує бойових навантажень. Як зазначив Світан, у боях вона показує себе дуже погано, виходить з ладу і навіть після ремонту знову ламається.
Роман Світан проаналізував причини падіння військових літаків у Росії: дивіться відео
У Росії триває "літакопад": головне
- У російському Іркутську розбився черговий винищувач. Російський літак влетів у житловий будинок, після чого спалахнула пожежа. У МНС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту.
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- У міноборони Росії переконують, що літак у Єйську впав при наборі висоти. Пілоти змогли катапультуватися. За їх словами, причиною катастрофи стало займання одного з двигунів.
- Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що падіння військових літаків у Росії свідчить про технічні проблеми в росіян та проблеми з кваліфікацією і підготовкою пілотів.