Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Раніше повідомлялось про те, що момент падіння літака на будинок в Іркутську потрапив на відео.

Важливо В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

Проблеми росіян

Нарожний зазначив, що чергове падіння літака в Іркутську означає 2 речі:

Технічна деградація. Перший літак у Єйську впав за 800 метрів – 1 кілометр після зльоту з військового аеродрому. В Іркутську 2 літаки вилетіли з авіазаводу – один полетів далі, інший упав.

Кваліфікація і навченість льотчиків.

Їх з першого курсу вчать, якщо є аварійна ситуація, то головне відвести літак від житлового сектора, від забудов, від міст, від сіл, у чисте поле й там падати,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що це був літак Су-30, який на авіазаводі проходив модернізацію або ремонт. Це не був новозбудований літак. Теоретично, цей літак мав бути передислокований ближче до лінії фронту й також бомбити Україну.

"Для такого літака подолати таку відстань не є великою проблемою", – наголосив Нарожний.

До теми – В Іркутську впав військовий літак на будинки: дивіться відео

Приклад українського пілота

За його словами, яскравим прикладом професійності пілота був український Міг-29, який нещодавно впав в Україні. Він упав біля Вінниці, й льотчик зробив усе, щоб відвести той літак від міста. Він сам отримав поранення, але літак відвів.

Росіяни цього не роблять. Вони відразу стрибають, катапультуються. Нехай там загинуть діти, хто завгодно, вагітні жінки, старі люди. Головне – врятувати своє життя, тобто, вони бояться,

– підкреслив військовий експерт.

Новини Росії: останні події