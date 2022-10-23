Якщо у Бєлгородській області з'явилися так звані "лінії Вагнера", то у Курській – аж дві посилені лінії оборони, передає 24 канал з посиланням на місцевого губернатора. Це однозначно найсильніший захист, який не зможе здолати жодне військо (сарказм).

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Росіяни готуються до міфічного нападу

Здається, у Білорусі розпиляють якусь заразу. Інакше складно пояснити, чому у Бєлгородській і Курській областях заговорили про можливий напад з боку України. Чи то вони вже від своїх же окупантів, які щоденно гинуть у війні проти нашої держави, прикриваються?

Хай там як, але у Росії вже відзвітували, що дві посилені лінії оборони у Курській області вже готові. Над ними працювали Міноборони країни-агресорки, а також Прикордонне управління самої області. Відомо, що роботи ведуться і над третьою. Вона мала б бути готова до 5 листопада.

Ми готові відбити будь-які посягання на нашу територію,

– наголосив губернатор Роман Старовойт.

Такий вигляд мають оборонні споруди у Курській області / Фото з телеграма Старовойта

До слова, для максимального результату могли ще б солі розсипати чи крейдою обвести кордон з Україною. Якщо ж серйозно, то відповідні рухи більше нагадують спроби відмивати гроші на війні. І, можливо, саме тому проєкт з побудови "лінії Вагнера" у деяких регіонах поставили на паузу.

А що то за "лінії Вагнера" такі?

Це оборонні споруди, які буцімто створені для того, щоб не допускати просування українських танків. Самі "лінії" – викладені рядочком бетонні пірамідки. Вони б органічніше вписувалися десь на тротуарах, унеможливлюючи паркінг.

І такі "лінії Вагнера" вже встановлюють у Бєлгородській області. Мовляв, оскільки у ній постійно щось відбувається, то конче необхідний захист від можливої атаки.

Побудову таких же "ліній" зафіксували і на Луганщині. Супутникові знімки демонструють, що вони з'явилися поблизу Гірського.

Цікаво, що першу частину траншеї ворог викопав 25 вересня, а другу – між 5 вересня та 5 жовтня.

Зауважимо, що Прігожин страшенно обурився через дії російських губернаторів. Мовляв, вони гальмують побудову "ліній Вагнера" та не дбають про захист своєї ж держави.

Насправді ж, усе це більше нагадує чергову схему. Завдяки їй Прігожин може відмити чималеньку суму на побудові такого недолугого "захисту".

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