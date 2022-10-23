Причины авиакатастроф в Иркутске, а раньше – в Ейске могут быть совершенно разными. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Обратите внимание Момент падения самолета на дом в Иркутске попал на видео

Самолет Су-30 в Иркутске упал на двухэтажный жилой дом 23 октября.

Могли ли пилоты в Иркутске задохнуться в кабине самолета

Свитан напомнил, что по предположениям российских СМИ, пилоты могли погибнуть еще до падения судна – мол, они могли задохнуться во время полета.

Эта версия не выдерживает критики. Задохнуться в кабине самолета невозможно. Такого просто не может быть, это технически невозможно,

– подчеркнул летчик-инструктор.

"Возможна диверсия на заводе"

Он добавил, что, чтобы говорить о настоящих причинах авиакатастрофы Су-30, нужно дождаться дополнительной информации. В то же время Свитан напомнил, что истребитель вылетел с авиазавода и выполнял испытательный полет.

Можно предположить возможность диверсии, когда что-то ввели и в кислородную систему, и в систему нагнетания воздуха. Диверсию можно произвести на самом заводе. Если там есть люди, которые симпатизируют Украине, они могли провести такую операцию,

– сказал военный эксперт.

Вероятные причины авиакатастрофы в Ейске

Что касается российского Су-34, который вечером 17 октября упал на многоэтажку в Ейске, то, по мнению Свитана, вероятной причиной аварии могли стать технические проблемы.

В Ейске, скорее всего, действительно был отказ системы управления самолета Су-34, в частности из-за отказа двигателей. Здесь либо отказ двигателей, либо отказ системы управления. Или и то, и другое,

– отметил военный эксперт.

По одной из версий, причиной авиакатастрофы в Ейске могло стать то, что самолет мог быть сбит системой российской ПВО.

Могла ли Су-34 в Ейске поразить российская ПВО

Однако, по мнению лётчика-инструктора, такой вариант маловероятен.

Су-34 потерпел крушение на взлете. Вряд ли это российское ПВО. Если брать за основу эту версию, то, вероятно, могло быть столкновение с большой птицей или летательным аппаратом в воздухе,

– предположил Свитан.

Он добавил, что, несмотря на все, наиболее вероятно, что катастрофу вызвала вышедшая из строя техника.

Неграмотные действия пилотов в Ейске

Свитан добавил, что инцидент в Ейске показал неготовность российских пилотов к столь экстренным случаям.

"Заметна недостаточная подготовка пилотов и их профнепригодность. Ведь было нарушено много условий, которые могли бы предотвратить эту катастрофу. Однако самолет разбился, в частности из-за неграмотных действий пилотов", – отметил летчик-инструктор.

О чем свидетельствует частота падения российских самолетов

По словам военного эксперта, в целом повторение инцидента с падением истребителей свидетельствует о серьезных проблемах в России.

Во-первых, летному составу Воздушно-космических сил Российской Федерации не хватает профессионализма.

Во-вторых, российская техника не выдерживает боевых нагрузок. Как отметил Свитан, в боях она показывает себя очень плохо, выходит из строя и даже после ремонта снова ломается.

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