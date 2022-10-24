Как сообщает 24 канал, в России выдвинули несколько версии инцидента. В Следственном комитете России обнародовали только две причины трагедии. В то же время российские СМИ называют несколько факторов, предшествовавших падению самолета.

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Какие версии у Следственного комитета России

Следователи считают, что истребитель мог потерпеть крах из-за отказа техники и ошибки пилотирования. В результате падения самолета Су-30 на жилой дом в частном секторе погибли два пилота.

Следствием рассматриваются две основные версии происшествия: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования,

– говорится в сообщении.

В комитете отмечают, что истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске. В результате там начался пожар, погибли два пилота – заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и майор Виктор Крюков, летчик-испытатель третьего класса.

Как уточнили в СК, самолет упал во время испытательного полета, боекомплекта на нем не было. СК открыл уголовное производство по нарушению правил эксплуатации воздушного транспорта. За совершение этого преступления грозит до 15 лет тюрьмы.

Что думают российские СМИ

Эксперты Readovka выдвигают три предположения:

Во время аварии пилоты были без сознания,

В самолете не могло закончиться топливо

Су-30 не мог лететь на автопилоте.

В пользу того, что у самолета не было пустого бака, говорит гул двигателей на видео, где машина уже пикирует и разбивается. В случае отсутствия топлива двигатели прекращают работу, что логично.

При этом во время падения судна никаких попыток исправить линию полета со стороны летчиков не наблюдается, что подтверждает версию как минимум об отсутствии сознания у находящихся на борту людей. Учитывая, что весь полет лётчики истребителя должны быть в кислородных масках, причиной потери сознания могла стать неисправность системы.

Журналисты "Медузы" также отмечают, что упавший в Иркутске пилоты Су-30 потеряли сознание в полете. Из-за этого они не смогли увести самолет от жилого дома. Причиной утраты сознания экипажем мог стать остаток азота в кислородных баллонах.

Падение самолета в Иркутске: ход событий

23 октября в российском Иркутске разбился очередной истребитель. Российский самолет влетел в жилой дом, после чего вспыхнул пожар.

В сети начало распространяться видео с момента падения самолета. Сообщают, что оба пилота самолета погибли.

По предварительным данным, оба пилота погибли, вероятно, еще до падения самолета на жилой дом. На момент инцидента в небе было два воздушных судна.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что причины авиакатастроф в Иркутске, а раньше – в Ейске могут быть совершенно разными.

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