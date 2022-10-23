На городском кладбище нашли около 20 могил с погибшими в результате падения бомбардировщика в Ейске. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

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Что известно об авиакатастрофе в Ейске

В российских телеграм-каналах заявили, что о части погибших власти не сообщали.

Только за сегодняшний день (23 октября – 24 канал) на городском кладбище удалось обнаружить 17 могил убитых военных, о гибели десяти из которых ранее не было известно,

– подчеркнули в СМИ.

Отметим, российский Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. В результате удара в девятиэтажке вспыхнул пожар.

Огонь охватил целый подъезд. В общей сложности сообщили, что повреждено около 30 квартир. Впрочем, из-за детонации боекомплекта, который нес Су-34, тушить пожар начали не сразу.

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Сколько россиян погибли в результате падения военного самолета в Ейске

В минобороны России заявили, что это был якобы тренировочно-учебный полет. Более того, убеждали, что причина падения – возгорание в одном из двигателей.

Интересно, что в последствии в минобороны все же отметили, что на истребителе были авиационные артиллерийские снаряды калибром 30 миллиметров. Официальные заявления "высоких должностных лиц" не совпадают с рассказами очевидцев.

В частности, вражеские СМИ сообщили, что погибли 15 человек, трое из них дети. Однако сами россияне уверяют, что жертв может быть гораздо больше. Подробнее о падении самолета в России читайте по ссылке.

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