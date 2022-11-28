Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Інцидент трапився 27 листопада.

До теми У Росії розбився вертоліт Мі-2: є загиблі та постраждалі

У Росії впав черговий вертоліт

Під час зльоту в селі В'язовець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На його борту перебували два брати: Олександр і Дмитро Курильови. Чоловіки загинули на місці.

Росіяни у п'ятницю, 25 листопада, прилетіли на мисливське господарство, а вже в неділю планували повертатися додому. За інформацією російських ЗМІ, 54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту і чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же і керував вертольотом, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.

На землі жертв і руйнувань немає. Серед причин аварії розглядають технічну несправність і помилку пілотування. Цікаво, що журналісти країни-агресорки продовжують не називати речі своїми іменами. Тож цей вертоліт насправді не розбився, а просто "жорстко сів".

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У Росії триває "літакопад": коротко

У російському Іркутську нещодавно розбився черговий винищувач. Він влетів у житловий будинок, після чого там спалахнула пожежа. У МНС Росії заявили, що Су-30 зазнав аварії під час випробувального польоту.

Ще один російський винищувач впав на багатоповерхівку в Єйську 17 жовтня. Внаслідок удару будівлю охопило полум'ям. Офіційно повідомили про 15 загиблих. Проте насправді жертв могло бути значно більше.

У міноборони Росії переконують, що Су-34 у Єйську впав при наборі висоти. Пілоти нібито змогли катапультуватися, а причиною катастрофи стало займання одного з двигунів.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що падіння військових літаків у Росії свідчить про технічні проблеми окупантів, а також про проблеми з кваліфікацією і підготовкою пілотів.

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