Про це йдеться у звіті британської розвідки, яка проаналізувала, чому Росія значно скоротила вильоти тактичної авіації. У Британії пов'язують скорочення вильотів російської авіації з роботою ППО України та поганою погодою.
До речі Маємо достатньо скепсису: у розвідці США дали прогноз щодо розвитку війни в Україні взимку
На вильоти російської авіації вплинула ППО України
У звіті йдеться, що Росія втратила понад 60 літаків на війні в Україні, ймовірно, включаючи додаткові винищувачі-бомбардувальники Су-24М FENCER і штурмовики Су-25 FROGFOOT минулого тижня.
Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком тривалої високої загрози з боку української ППО, обмеження кількості годин польоту російських літаків та погіршення погодних умов,
– заявили у розвідці Британії.
Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду.
На околицях Бахмута збили винищувач росіян
- У суботу, 3 грудня, наші воїни біля Бахмута на Донеччині збили ворожий літак. Російський винищувач з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби.
- Українські військові відразу відпрацювали по літаку з ПЗРК, коли російський винищувач тільки з'явився біля позицій військовослужбовців Держприкордонслужби.
- Українські прикордонники опублікували світлини уламків російського літака, що був збитий під Бахмутом.
- Крім того, нещодавно Росія втратила ще один винищувач МіГ-31, який розбився у Приморському краї. Аварія винищувача нібито сталася під час навчально-тренувального польоту.
- Додамо, що в жовтні на території Росії розбилися ще два військові винищувачі. Зокрема, 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34.
- Вже через декілька днів 23 жовтня в Іркутську впав винищувач – Су-30, який влетів у житловий будинок.