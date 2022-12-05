Про це йдеться у звіті британської розвідки, яка проаналізувала, чому Росія значно скоротила вильоти тактичної авіації. У Британії пов'язують скорочення вильотів російської авіації з роботою ППО України та поганою погодою.

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На вильоти російської авіації вплинула ППО України

У звіті йдеться, що Росія втратила понад 60 літаків на війні в Україні, ймовірно, включаючи додаткові винищувачі-бомбардувальники Су-24М FENCER і штурмовики Су-25 FROGFOOT минулого тижня.

Зверніть увагу. За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила значно більше авіації, аніж інформує Британія. Станом на 5 грудня у ЗСУ повідомляють про ліквідацію 281 російського літака та 264 гелікоптерів.

Зменшення кількості вильотів, ймовірно, є наслідком тривалої високої загрози з боку української ППО, обмеження кількості годин польоту російських літаків та погіршення погодних умов,

– заявили у розвідці Британії.

Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть низькі темпи наземних ударів через погану зимову погоду.

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