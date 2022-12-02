В Україні зберігається загроза можливих масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Підозрілу активність ворога виявив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, окупанти підняли у небо авіацію, а також вивели у Чорне море ракетоносії.

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Наскільки серйозна загроза атаки

Наголошуємо, що ворог надзвичайно підступний. Тож, щойно лунає сигнал про повітряну тривогу – негайно ж вирушайте до укриття. Там варто перебувати доти, поки не буде відбою.

Об 13:08 глава ОВА повідомив, що росіяни намагаються здійснити "жалюгідні спроби продемонструвати, що у них усе добре". За його словами, ворог вивів в акваторію Чорного моря безліч суден. Але особливої уваги заслуговують ракетоносії. Кім зазначив, що на них лише 12 ракет типу "Калібр".

Журналіст Андрій Цаплієнко перерахував, що за судна ворог вивів в акваторію Чорного моря. За його словами, з Севастополя з 08:25 по 12:20 вийшли:

ракетний катер "Молнія";

фрегат "Адмірал Ессен" з 8 "Калібрами";

малий протичовновий корабель проєкту 1124;

підводний човен проєкту 636.3;

великий десантний корабель проєкту 1171 "Орськ";

великий десантний корабель проєкту 775.

Кораблів багато, втім, ракет на них всіх лише 12,

– підкреслив він.

Це наштовхує на думку, що росіяни таки зіштовхнулися з серйозними проблемами, пов'язаними з оснащенням. Але тішитися зарано, адже під час самих атак ракетоносії можуть виводити у море, а потім знову відправляти на базу.

Ще через понад 10 хвилин він повідомив, що на зліт відправили три стратегічні бомбарбувальники-ракетоносії Ту-95. Невдовзі у телеграм-каналі monitor зазначили, що рейс повітряних суден може бути як тренувальним, так і бойовим. Тож закликали орієнтуватися на сигнали повітряної тривоги.