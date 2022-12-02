Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни, який найбільше виснажує.
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Росія позбавилася ракетоносія у Чорному морі
Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати,
– сказала Гуменюк..
Речниця ОК "Південь" зазначила, що повітряну тривогу завжди оголошують і попереджають про небезпеку. Крім того, Гуменюк наголосила, що потрібно підготуватися, що наслідки масованого удару будуть довготривалими й усуватимуться деякий час.
Також вона попередила про загрозу ефекту розслаблення через те, що після "очікувань" обстрілу його не сталося. "Може статися ефект зайвого напруження і додаткове нервування", – додала Гуменюк.
У ЗСУ розповіли, що наразі корабельне угруповання ворога в Чорному морі позбавилося ракетоносія. Кораблі ворога знову зайшли в пункти базування.
Гуменюк пов'язує дії росіян зі штормом або навмисним маневруванням.
Що відомо про ракетну загрозу Росії
- Президент Володимир Зеленський 27 листопада під час звернення до українців попередив, що Росія готується завдати нових ракетних ударів по України.
- Після цього в ЗСУ повідомили, що в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій, на борту якого було 8 ракет типу "Калібр". У МВС заявили, що українці повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть розпочати масовану атаку.
- Повітряна тривога по всій Україні лунала 29 листопада та 1 грудня, однак Росія не завдала ракетних ударів.
- У РНБО заявили, що не варто очікувати ракетного удару Росії, адже це елемент гібридної війни. У Повітряних силах наголосили, що готові до відбиття повітряного нападу.
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