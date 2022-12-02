Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, очікування обстрілу – це один з елементів гібридної війни, який найбільше виснажує.

До теми Росія готується до нового масованого удару: аеродром "Енгельс-2" у стані підвищеної готовності

Росія позбавилася ракетоносія у Чорному морі

Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати,

– сказала Гуменюк..

Речниця ОК "Південь" зазначила, що повітряну тривогу завжди оголошують і попереджають про небезпеку. Крім того, Гуменюк наголосила, що потрібно підготуватися, що наслідки масованого удару будуть довготривалими й усуватимуться деякий час.

Також вона попередила про загрозу ефекту розслаблення через те, що після "очікувань" обстрілу його не сталося. "Може статися ефект зайвого напруження і додаткове нервування", – додала Гуменюк.

У ЗСУ розповіли, що наразі корабельне угруповання ворога в Чорному морі позбавилося ракетоносія. Кораблі ворога знову зайшли в пункти базування.

Гуменюк пов'язує дії росіян зі штормом або навмисним маневруванням.

Що відомо про ракетну загрозу Росії

Раніше – у ГУР МО пояснили, чому Росія не завдала масованого удару: дивіться відео