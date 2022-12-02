Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ожидание обстрела – это один из наиболее истощающих элементов гибридной войны.
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Россия лишилась ракетоносителя в Черном море
Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать,
– сказала Гуменюк.
Представитель ОК "Юг" отметила, что воздушную тревогу всегда объявляют и предупреждают об опасности. Кроме того, Гуменюк подчеркнула: нужно подготовиться к тому, что последствия массированного удара будут долговременными и будут устраняться некоторое время.
Также она предупредила об угрозе расслабления из-за того, что после "ожиданий" обстрела его не произошло. "Может произойти эффект излишнего напряжения и дополнительная нервотрепка", – добавила Гуменюк.
В ВСУ рассказали, что в настоящее время корабельная группировка врага в Черном море лишилась ракетоносителя. Корабли врага снова зашли в пункты базирования.
Гуменюк связывает действия россиян со штормом или умышленным маневрированием.
Что известно о ракетной угрозе России
- Президент Владимир Зеленский 27 ноября во время обращения к украинцам предупредил, что Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине.
- После этого в ВСУ сообщили, что в Черном море появился вражеский ракетоноситель, на борту которого находились 8 ракет типа "Калибр". В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку.
- Воздушная тревога по всей Украине звучала 29 ноября и 1 декабря, однако Россия не нанесла ракетных ударов.
- В СНБО заявили, что не стоит ожидать ракетный удар России, поскольку это элемент гибридной войны. В Воздушных силах подчеркнули, что готовы к отражению воздушного нападения.
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