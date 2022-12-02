Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, ожидание обстрела – это один из наиболее истощающих элементов гибридной войны.

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Именно поэтому мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать,

– сказала Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что воздушную тревогу всегда объявляют и предупреждают об опасности. Кроме того, Гуменюк подчеркнула: нужно подготовиться к тому, что последствия массированного удара будут долговременными и будут устраняться некоторое время.

Также она предупредила об угрозе расслабления из-за того, что после "ожиданий" обстрела его не произошло. "Может произойти эффект излишнего напряжения и дополнительная нервотрепка", – добавила Гуменюк.

В ВСУ рассказали, что в настоящее время корабельная группировка врага в Черном море лишилась ракетоносителя. Корабли врага снова зашли в пункты базирования.

Гуменюк связывает действия россиян со штормом или умышленным маневрированием.

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