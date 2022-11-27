Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. Президент заявил, что после массированной атаки 23 ноября Украина изо дня в день восстанавливала энергосистему.
Кстати Зеленский предупредил украинцев о возможных отключениях электроэнергии
Какая ситуация с энергосистемой Украины
Зеленский сообщил, что на 27 ноября в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики. Он подчеркнул, что энергетики контролируют ситуацию.
В то же время Зеленский отметил, что Россия не остановится, пока имеет ракеты, а следовательно продолжит обстреливать Украину.
Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты – они не успокоятся,
– сказал президент.
Однако Зеленский подчеркнул, что "наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой".
Россия может снова атаковать Украину
Президент заявил, что начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.
Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами,
– сказал он.
Глава государства призвал не оставлять без помощи нуждающихся, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Глава государства призвал не оставлять без помощи нуждающихся, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Кроме того, Зеленский выразил убеждение, что украинцы пройдут и этот вызов войны – "старание России использовать холод против людей".
Какая ситуация на фронте
Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на фронте "остается очень тяжелой". По словам президента, сложнее всего по-прежнему в Донецкой области.
Украинский президент выразил благодарность воинам, сдерживающим российских оккупантов.
"Защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев по всей нашей прекрасной земле", – резюмировал Зеленский.
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