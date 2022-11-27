Циничный план России в эфире пропагандистского канала раскрыл депутат российской Госдумы генерал Андрей Гурулев, пишет 24 канал. Он с восторгом высказывался о массированных ударах России по энергосистеме Украины.

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Что планирует атаковать Россия

Кровавого российского депутата даже не смущает то, что в результате ударов России гибнут мирные люди, в том числе и дети.

"Нет воды, нет света, все туфта. Промышленность встала – вот самое главное. Та промышленность, которая работала и зарабатывала деньги. Та промышленность, которая ремонтировала и производила вооружение. И та промышленность, которая была в состоянии что-то делать", – заявил Гурулев.

Обратите внимание. В Кремле не скрывают, что массированными ракетными ударами пытаются усадить Украину за стол переговоров. В МИД Украины заявили, что Россия действует как страна-террорист.

С каждым массированным обстрелом в России стремительно уменьшается запас высокоточных ракет. Потому российский генерал Гурулев считает, что России не нужно тратить ракеты на удары по мостам.

Вместо этого он предлагает после атак по энергосистеме и логистике атаковать банковскую инфраструктуру Украины.

Вот сейчас работаем по всей энергосистеме. Вот сейчас добьем, дальше есть не только логистика. К примеру банковские инфраструктуры. Сейчас разбомбит центр этих банковских операций – все встало, ничего никуда не переведешь, карты не работают, зарплату не платят,

– рассказал генерал план России.

Массированные атаки России: что известно

Осенью Россия сосредоточила свои силы на обстреле энергетической инфраструктуры Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль информировал, что 23 ноября Россия уже в седьмой раз массированно атаковала энергосистему Украины. Россия выпустила по Украине более 70-ти ракет.

Оккупанты выпустили на Киев сразу 31 ракету. Силам ПВО удалось сбить 21 враждебную цель. В результате обстрела столицы погибли три человека. Среди погибших – 17-летняя девушка.

Также российские военные 23 ноября обстреляли Киевскую область, в результате чего погибли семь человек.

Из-за обстрелов России в Украине возникли проблемы с электроэнергией. Денис Шмигаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели.

Уже в начале недели Украина может вернуться к привычным графикам отключения света.

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