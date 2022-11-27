Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей.

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Дефицит мощностей остается на уровне около 20%

По словам Шмыгаля, дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Он сообщил, что более 1000 специалистов ежедневно трудятся над ремонтом сетей.

Денис Шмыгаль информировал, что в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не подверглась атакам России. В то же время, он заявлял, что энергосистема Украины вышла из тяжелой системной аварии.

Сообщалось, что производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей потребления. Также заживлена почти вся критическая инфраструктура.

Как Украина приходит в себя от ударов по энергосистеме

В результате массированного ракетного удара в Украине были введены аварийные отключения света. В пятницу, 25 ноября, глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что украинская энергосистема прошла самый сложный этап после атаки России.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. И уже 25 ноября все три атомные станции работали.

Кудрицкий сообщал, что через 1 – 2 дня атомные станции выйдут на свою нормальную плановую мощность, после чего можно будет вернуться к плановым графикам отключения света.

Глава ДТЭК Сети Александр Фоменко сообщал, что к графикам, действовавшим до 23 ноября, Украина вернется в понедельник, 28 ноября.

По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

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