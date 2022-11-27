Следовательно, чем более критичными могут быть повреждения энергетической инфраструктуры, тем более продолжительным может быть блекаут. Именно поэтому украинцы просят сделать запасы.

На следующей неделе могут быть новые обстрелы и блекауты, – Арахамия

Власти и экстренные службы готовятся

В настоящее время экстренные службы Украины и органы власти прорабатывают различные сценарии на случай очередного массированного удара. В частности:

проводят много тренировок,

отрабатывают действия энергетиков и критической инфраструктуры.

Каждый знает, что делать. Мы готовимся. Готовятся военные,

– сообщил Давид Арахамия.

Украинцев призывают делать запасы

Вместе с тем, Давид Арахамия призвал готовиться к возможным длительным отключениям света каждого украинца. Например, стоит:

сделать запас воды и пищи длительного хранения,

зарядить телефоны и павербанки,

узнать, где ближайшие "Пункты несокрушимости" .

Мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Мы обязательно выстоим, победим и заставим Россию за все заплатить,

– написал глава фракции "Слуга народа".

Возможность новых массированных ракетных обстрелов

Отметим, что в воздушных силах ВСУ также считают, что, вероятно, на следующей неделе Россия нанесет очередной ракетный удар по Украине. Более того, такая периодичность может сохраняться.

Также о вероятности такой атаки рассказали в разведке МО Украины. Там заявили, что, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели .

Однако и в ГУР МО, и в Воздушных силах считают, что запасы высокоточного оружия в России действительно истощены.

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