Відтак чим критичнішими можуть бути пошкодження енергетичної інфраструктури, тим тривалішим може бути блекаут. Саме тому українців просять зробити запаси.

До теми Наступного тижня можуть бути нові обстріли та блекаути, – Арахамія

Влада та екстрені служби готуються

Наразі ж екстрені служби України та органи влади опрацьовують різні сценарії на випадок чергового масованого удару. Зокрема:

проводять багато тренувань,

відпрацьовують дії енергетиків і критичної інфраструктури.

Кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові,

– повідомив Давид Арахамія.

Українців закликають робити запаси

Разом з тим Давид Арахамія закликав готуватися до можливих тривалих вимкнень світла кожного українця. Наприклад, варто:

зробити запас води та їжі тривалого зберігання,

зарядити телефони і павербанки,

дізнатися, де найближчі "Пункти незламності".

Ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо росію за все заплатити,

– написав голова фракції "Слуга народу".

Можливість нових масованих ракетних обстрілів

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ також вважають, що, ймовірно, наступного тижня Росія завдасть чергового ракетного удару по Україні. Ба більше, така періодичність може зберігатися.

Також про ймовірність такої атаки розповіли в розвідці МО України. Там заявили, що, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

Проте і в ГУР МО, і у Повітряних силах вважають, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені.

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