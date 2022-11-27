Відтак чим критичнішими можуть бути пошкодження енергетичної інфраструктури, тим тривалішим може бути блекаут. Саме тому українців просять зробити запаси.
До теми Наступного тижня можуть бути нові обстріли та блекаути, – Арахамія
Влада та екстрені служби готуються
Наразі ж екстрені служби України та органи влади опрацьовують різні сценарії на випадок чергового масованого удару. Зокрема:
- проводять багато тренувань,
- відпрацьовують дії енергетиків і критичної інфраструктури.
Кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові,
– повідомив Давид Арахамія.
Українців закликають робити запаси
Разом з тим Давид Арахамія закликав готуватися до можливих тривалих вимкнень світла кожного українця. Наприклад, варто:
- зробити запас води та їжі тривалого зберігання,
- зарядити телефони і павербанки,
- дізнатися, де найближчі "Пункти незламності".
Ми закликаємо кожного додатково подбати про себе та свої родини. Ми обов‘язково вистоїмо, переможемо та змусимо росію за все заплатити,
– написав голова фракції "Слуга народу".
Можливість нових масованих ракетних обстрілів
- Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ також вважають, що, ймовірно, наступного тижня Росія завдасть чергового ракетного удару по Україні. Ба більше, така періодичність може зберігатися.
- Також про ймовірність такої атаки розповіли в розвідці МО України. Там заявили, що, щоб підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.
- Проте і в ГУР МО, і у Повітряних силах вважають, що запаси високоточної зброї у Росії й справді виснажені.
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