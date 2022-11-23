Во вторник, 22 ноября, заместитель главы Офиса Президента сообщил о развертывании пунктов помощи людям, долгое время находящимся без связи и электроснабжения. К сожалению, благодаря россиянам эта инициатива стала полезной уже сегодня, 23 ноября, – оккупанты массированно обстреляли нашу критическую инфраструктуру и оставили людей без света и тепла.

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Как найти "Пункт несокрушимости"

Исходя из карты расположений мест помощи людям понятно, что они – по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Кстати, найти эту интерактивную карту можно по ссылке.



Расположение на карте "Пунктов несокрушимости" / Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua

Заметим, что на карте есть отметки. Скажем, оранжевым обозначены места обогрева:

в областных или районных государственных администрациях;

в городских или поселковых советах и старостатах.

Школы, детские сады и другие заведения – обозначены фиолетовым цветом. Кроме того, отдельно выделены пункты с генераторами, которые могут обеспечить бесплатное тепло и подзарядку устройств, это, например, кафе, рестораны или АЗС.



Отметки на карте "Пунктов несокрушимости"/ Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua

Карта "Пунктов несокрушимости" в крупнейших городах

Очевидно, что пока больше всего мест для обогрева в крупных городах нашего государства, однако можно не сомневаться в том, что в скором времени в каждом населенном пункте появится "Пункт несокрушимости".

Где можно согреться в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре: смотрите на карте

Примеры мест для обогрева в Черкассах и Ровно

Начальник Черкасской ОВА Игорь Табунец на своем телеграм-канале отметил, что в регионе по состоянию на 23 ноября уже работает 145 "Пунктов несокрушимости", и с каждым днем их будет становиться больше. Также он опубликовал фотографии, на которых видно, чем оборудованы места для обогрева и подзарядки девайсов.

Как выглядят "Пункты несокрушимости": смотрите фото из телеграма Табунца

В то же время глава Ровенской области Виталий Коваль в своих социальных сетях написал, что первые приюты можно найти по адресам:

город Ровно – улица Коновальца, 19; улица Князя Острожского 1;

город Вараш – майдан Независимости 6;

город Дубно – улица Даниила Галицкого 24;

город Сарны – улица Широкая, 41.



Карта мест для обогрева в Ровно и области / Скриншот с сайта nezlamnist.gov.ua