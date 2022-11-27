Однако высокоточных ракет, бьющих по энергетике, сегодня у страны-террористки осталось не так уж много. Более того, вряд ли враг может нарастить свои производственные мощности настолько, чтобы догонять то, что он тратит. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Для подготовки массированной атаки нужно время

Однако ракеты для новых обстрелов у россиян есть, и на их планирование влияют различные факторы. Так, после каждого массированного удара и накануне нового захватчики должны проанализировать последствия предварительной атаки и определиться, куда они будут бить. А на это нужно время.

Также на подготовку, а потому и частоту массированных ударов влияют и погодные условия. Они имеют значение, например, для поднятия авиации и непосредственно фиксации обстрелов с воздуха.

И банально надо ракеты те же перевести на корабли, поставить их туда, зарядить. Поэтому такова периодичность. Около раз в неделю может сохраняться,

– сказал Юрий Игнат.

Собирают информацию даже о настроениях украинцев

Также перед очередным ударом они опираются не только на данные разрушений, но и на то, где удар почувствовали как можно сильнее и болезненнее.

Они проводят от обстрела до обстрела соответствующую разведку, где нужно ударить еще, каким образом нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали и как можно больнее.

– сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Именно поэтому украинские власти и военные призывают не публиковать лишнюю информацию, чтобы не "кормить" ею врага. К этим данным относится информация не только о взрывах, работе ПВО и т.д., но и о том, почему и где отключают свет, каковы настроения населения и т.д. "Вот, собственно, те настроения населения, что кто-то видит в чем-то несправедливость и т.д. Это все делается не просто так", – подчеркнул Юрий Игнат.

Прогнозы массированных ракетных обстрелов

Накануне глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей неделе возможен новый массированный ракетный удар по Украине. Следствием таких ударов могут быть и новые блэкауты по всей стране.

О вероятности такой атаки также рассказали в ГУР МО Украины. В разведке заявили, что, чтобы подготовиться к следующему массированному обстрелу, России нужно около недели.

Однако представитель разведки также сообщил, что запасы высокоточного оружия у России действительно истощены. Однако у нее еще осталось много не высокоточных ракет, а, как известно, точность для оккупантов не обязательна.

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