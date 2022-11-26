Самым простым этапом является доставка ракет со склада на аэродром, где они будут применяться. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Как проходит процесс подготовки к массированной ракетной атаке
Так, сначала ракеты свозят в специальный арсенал, расположенный на авиабазе. А дальше они должны пройти техническое обслуживание, то есть процесс снятия с хранения и приведение в состояние боевой готовности.
После завершения технического обслуживания эти ракеты проходят обязательное тестирование, и только когда все тесты выдадут готовность этой ракеты – она будет признана пригодной к боевому применению. После этого на нее устанавливаются замки и она подвешивается на самолет,
– сообщил Жданов.
По его словам, после подвешивания ракеты на самолет необходимо провести целый ряд тестов, чтобы бортовые системы управления огнем распознали ее, подсоединились и были готовы ею управлять.
Кстати, после прохождения всех тестов ракетой и признания ее технически исправной и готовой к применению – в нее закладываются координаты цели и маршрут движения.
После того как ракета подвешена на самолет, а бортовая система управления огнем и вооружением распознала ее – пилот у себя на табло видит эту ракету и заложенные координаты цели. Тогда он получает боевую задачу в район пуска ракет.
"Пилот поднимается в воздух, выходит в этот район, занимает эшелон по высоте, становится на определенный курс и только зайдя в тот район, из которого должен пустить ракету, он производит пуск – сброс этой ракеты", – объяснил военный эксперт.
А дальше самолет идет на второй заход. Пилот прилетает на базу и снова начинается техническое обслуживание самолета, проверка его систем управления огнем и подготовка следующей партии ракет.
Жданов объяснил, как проходит подготовка к ракетной атаке: смотрите видео
Сколько ракет осталось в России
Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала страны-агрессора. Так, захватчики имеют на вооружении девять типов ракет, а именно:
- "Точка-У"
- Х-59
- Х-553
- Х-22
- "Калибр"
- "Искандер"
- П-800 "Оникс"
- Х-31
- Х-101
Остатки ракетного арсенала России / Инфографика 24 канала