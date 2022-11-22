Кстати, ранее стало известно, что в России осталось чуть больше четверти высокоточных ракет по всему запасу, который был до начала вторжения в Украину в феврале. Об этом заявлял Алексей Данилов.

Важно Сколько ракет сейчас может производить Россия: военный эксперт назвал приблизительные цифры

Остатки ракетного арсенала России

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России.

Также министр назвал четыре врага российского ракетного арсенала:

  • блестящие украинские войска ПВО;
  • бездарные российские ракетные войска;
  • санкции;
  • время.


Остатки ракетного арсенала России / статистика Алексея Резникова

Давайте демилитаризуем террористическое государство, чтобы жить в мире!
– призвал Резников.

Какие ракеты есть у России

Россия имеет на вооружение девять типов ракет:

  • "Точка-У"
  • Х-59
  • Х-553
  • Х-22
  • "Калибр"
  • "Искандер"
  • П-800 "Оникс"
  • Х-31
  • Х-101

Напомним, во время ракетной атаки 17 ноября Воздушные силы ВСУ сбили над Киевской областью две крылатые ракеты. Вероятно, одна из них – крылатая ракета типа Х-55 без боевой части. Вместо нее пристроили блок, являвшийся имитатором ядерной боевой части. Ее россияне могли использовать как ложную цель для нашей системы ПВО.


Сколько ракет еще осталось в России / Инфографика 24 канала

Достойно внимания – Стало известно, сколько в России осталось ракет: смотрите видео