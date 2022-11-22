До речі, раніше стало відомо, що в Росії залишилося трохи більше чверті високоточних ракет з усього запасу, який був на початок вторгнення в Україну в лютому. Про це заявляв Олексій Данілов.
Важливо Скільки ракет зараз може виробляти Росія: військовий експерт назвав приблизні цифри
Залишки ракетного арсеналу Росії
Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу Росії.
Також міністр назвав чотирьох ворогів російського ракетного арсеналу:
- блискучі українські війська ППО;
- бездарні російські ракетні війська;
- санкції;
- час.
Залишки ракетного арсеналу Росії / Статистика Олексія Резнікова
Давайте демілітаризуємо терористичну державу, щоб жити в мирі!
– закликав Резніков.
Які ракети є в Росії
Росія має на озброєнні дев'ять типів ракет:
- "Точка-У"
- Х-59
- Х-553
- Х-22
- "Калібр"
- "Іскандер"
- П-800 "Онікс"
- Х-31
- Х-101
Нагадаємо, під час ракетної атаки 17 листопада Повітряні сили ЗСУ збили над Київщиною дві крилаті ракети. Ймовірно, одна з них – крилата ракета типу Х-55 без бойової частини. Замість неї прилаштували блок, який був імітатором ядерної бойової частини. Її росіяни могли використовувати як хибну ціль для нашої системи ППО.
Варте уваги – Стало відомо, скільки в Росії залишилось ракет: дивіться відео