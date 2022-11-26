Найпростішим етапом є доставлення ракет зі складу на аеродром, де вони будуть застосовуватися. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 канал.

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Як проходить процес підготовки до масованої ракетної атаки

Так, спочатку ракети звозять до спеціального арсеналу, що розташований на авіабазі. А далі вони мають пройти технічне обслуговування, тобто процес зняття зі зберігання та приведення до стану бойової готовності.

Після завершення технічного обслуговування ці ракети проходять обов'язкове тестування й лише коли всі тести видадуть готовність цієї ракети – вона буде визнана придатною до бойового застосування. Після цього на неї встановлюються замки й вона підвішується на літак,

– повідомив Жданов.

За його словами, після підвішування ракети на літак необхідно провести низку тестів, щоб бортові системи управління вогнем розпізнали її, під'єдналися та були готові нею керувати.

До речі, після проходження всіх тестів ракетою і визнання її технічно справною та готовою до застосування – в неї закладаються координати цілі та маршрут її руху.

Після того, як ракета підвішена на літак, а бортова система управління вогнем та озброєнням розпізнала її – пілот у себе на табло бачить цю ракету та закладені координати цілі. Тоді він отримує бойове завдання до району пуску ракет.

"Пілот підіймається в повітря, виходить у цей район, займає ешелон за висотою, стає на певний курс і тільки зайшовши в той район, з якого має пустити ракету, він здійснює пуск – скидання цієї ракети", – пояснив військовий експерт.

А далі літак йде на другий захід. Пілот прилітає на базу й знову починається технічне обслуговування літака, перевірка його систем управління вогнем і підготовка наступної партії ракет.

Жданов пояснив, як проходить підготовка до ракетної атаки: дивіться відео

Скільки ракет залишилося у Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив оцінку залишків ракетного арсеналу країни-агресорки. Так, загарбники мають на озброєнні дев'ять типів ракет, а саме:

"Точка-У"

Х-59

Х-553

Х-22

"Калібр"

"Іскандер"

П-800 "Онікс"

Х-31

Х-101



Залишки ракетного арсеналу Росії / Інфографіка 24 каналу