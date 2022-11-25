В Укрэнерго рассказали, что на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит – 30% от потребности потребления. Продолжается ее поэтапное восстановление.

К теме В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия

Энергетики работают круглосуточно

В Укрэнерго отметили, что ремонтные бригады работают круглосуточно. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

Для того чтобы держать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр "Укрэнерго" еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которые они должны соблюдать в течение суток,

– говорится в сообщении.

Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений. Укрэнерго только доводит необходимый объем ограничения потребления.

"Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, для того чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и городе Киеве", – добавили энергетики.

Украинцев призывали не забывать о необходимости экономно потреблять электроэнергию, ведь это:

позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий,

позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей.

Интересно Удалось ли вернуть в работу все украинские АЭС после атаки: в МАГАТЭ прокомментировали

Первоочередно электроснабжение дают критическим объектам

Гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко рассказал, что год назад Киев в это время потреблял 1500 мегаватт.

Сколько нагрузки нам давали в течение этих критических дней? 23 ноября с нуля после атак Киеву дали 430 мегаватт. 24 и 25 ноября для потребления городу давали лимит в 690 мегаватт ежедневно,

– заметил Коваленко.

По его словам, в первую очередь электроснабжение давали критической инфраструктуре – водоканалам, теплогенерационным объектам, больницам, ГСЧС и тому подобное. В мирное время они потребляли 25% всего объема или 375 мегаватт. Нынешнее потребление составляет столько же – критическая инфраструктура полностью заживлена.

"То есть вчера и сегодня на бытовых потребителей, на наши дома, оставалось 315 мегаватт. Вместо 1125 мегаватт. При этом сейчас, как я уже отмечал, при подключении дома потребляют 170% от того, что потребляли обычно. Поэтому по факту сети включают только определенную количество очередей в пределах одной группы из трех", – объяснил гендиректор Yasno.

Он отметил, что в настоящее время в Киеве никакие графики не действуют. Однако шаг за шагом из этого кризиса выходят.

"Атомную генерацию потихоньку включают в сеть. Я очень благодарен коллегам, которые прилагают усилия для стабилизации системы. И горжусь украинцами, выдерживающими любые вызовы этой войны", – подытожил Коваленко.

Обратите внимание! Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блекаут. Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой областях.

Стоит посмотреть – СМИ узнали 3 сценария отключения света в Украине: видео