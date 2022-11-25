В Укренерго розповіли, що станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання. Продовжується поетапне її відновлення.

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Енергетики працюють цілодобово

В Укренерго зазначили, що ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам.

Для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, Диспетчерський центр "Укренерго" ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби,

– мовиться в повідомленні.

Обленерго самостійно визначають черги відключень. Укренерго лише доводить необхідний обсяг обмеження споживання.

"Обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та місті Києві", – додали енергетики.

Українців закликали не забувати про необхідність ощадливо споживати електроенергію, адже це:

дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій,

дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

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Першочергово електропостачання дають критичним об'єктам

Гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Сергій Коваленко розповів, що рік тому Київ в цей час споживав 1500 мегаватів.

Скільки навантаження нам давали протягом цих критичних днів? 23 листопада з нуля після атак Києву дали 430 мегаватів. 24 і 25 листопада для споживання місту давали ліміт у 690 мегаватів щодня,

– зауважив Коваленко.

За його словами, першочергово електропостачання давали критичній інфраструктурі – водоканалам, теплогенераційним об'єктам, лікарням, ДСНС тощо. У мирний час вони споживали 25% від всього обсягу або 375 мегаватів. Нинішнє споживання становить стільки ж – критична інфраструктура повністю заживлена.

"Тобто вчора і сьогодні на побутових споживачів, на наші будинки, залишалося 315 мегаватів. Замість 1125 мегаватів. При цьому зараз, як я вже зазначав, при підключенні будинки споживають 170% від того, що споживали зазвичай. Тому по факту мережі включають лише певну кількість черг в межах однієї групи з трьох", – пояснив гендиректор Yasno.

Він зазначив, що наразі в Києві жодні графіки не діють. Однак крок за кроком з цієї кризи виходять.

"Атомну генерацію потихеньку включають у мережу. Я дуже вдячний колегам, які докладають зусиль для стабілізації системи. І пишаюся українцями, що витримують будь-які виклики цієї війни", – підсумував Коваленко.

Зверніть увагу! Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут. Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.

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