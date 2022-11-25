Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що 23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по українській енергетичній інфраструктурі.
До теми Понад 90% українців готові жити із відключеннями світла 2 – 3 роки заради перемоги, – Зеленська
Росіяни атакують енергосистему України
За словами Шмигаля, 23 листопада росіяни випустили в бік України майже 70 ракет. Понад 50 з них збили наші сили ППО.
Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька, – залишається окупованою. Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії,
– зазначив прем'єр.
Він додав, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Також заживлена майже вся критична інфраструктура:
- водоканали,
- системи водовідведення,
- теплокомуненерго,
- котельні,
- лікарні,
- газорозподільча інфраструктура,
- шахти.
"Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", – розповів Шмигаль.
За словами голови уряду, важча ситуація через погодні умови в Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. Своєю чергою, в Харківській та Херсонській областях є пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні 2 дні.
"Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів. Дякую енергетикам за героїзм, самовіддану працю та стійкість", – заявив прем'єр.
Він підсумував, що жодна країна світу не має досвіду виводити енергосистему в роботу після семи хвиль ракетних ударів. Саме професіоналізм енергетиків дозволив українській енергосистемі оговтатися після чергової масштабної атаки.
Зауважте Вмикаємо режим електрозбереження: як правильно економити світло
Масована атака 23 листопада: коротко
- Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.
- Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.
- Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
- Також без світла залишилася Молдова. Президентка Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.