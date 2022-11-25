Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що 23 листопада відбувся сьомий масований удар ворога по українській енергетичній інфраструктурі.

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Росіяни атакують енергосистему України

За словами Шмигаля, 23 листопада росіяни випустили в бік України майже 70 ракет. Понад 50 з них збили наші сили ППО.

Сьогодні в Україні немає жодної теплової та гідроелектростанції, яка б не була обстріляна ворогом, а найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька, – залишається окупованою. Попри це, на сьогодні наша енергосистема вийшла з важкої системної аварії,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що наразі виробники електроенергії забезпечують 70% покриття потреб у споживанні. Також заживлена майже вся критична інфраструктура:

водоканали,

системи водовідведення,

теплокомуненерго,

котельні,

лікарні,

газорозподільча інфраструктура,

шахти.

"Вся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", – розповів Шмигаль.

За словами голови уряду, важча ситуація через погодні умови в Хмельницький, Одеській, Тернопільській областях. Своєю чергою, в Харківській та Херсонській областях є пошкодження інфраструктури через масовані обстріли, які тривають останні 2 дні.

"Загалом в енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит. Тому, щоб тримати її в балансі, продовжують діяти як планові, так і аварійні відключення споживачів. Дякую енергетикам за героїзм, самовіддану працю та стійкість", – заявив прем'єр.

Він підсумував, що жодна країна світу не має досвіду виводити енергосистему в роботу після семи хвиль ракетних ударів. Саме професіоналізм енергетиків дозволив українській енергосистемі оговтатися після чергової масштабної атаки.

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Масована атака 23 листопада: коротко

Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.

Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

Також без світла залишилася Молдова. Президентка Мая Санду заявила, що Росія залишила її країну в темряві, атакувавши Україну.

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