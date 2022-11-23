Про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Крім того, енергоблоки Південноукраїнської АЕС також аварійно зупинені, інформує 24 канал.
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Супрунюк попередив мешканців про зупинення блоків електростанції. Він зазначив, що в регіоні немає електропостачання, води та, можливо, тепла.
Готуємось до гіршого, сподіваємось на краще,
– йдеться у повідомленні.
Про зупинення роботи Південноукраїнської АЕС повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що енергоблоки вимушено вимкнули через аварійну ситуацію.