Про зупинення роботи блоків Хмельницької АЕС повідомив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк. Крім того, енергоблоки Південноукраїнської АЕС також аварійно зупинені, інформує 24 канал.

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Супрунюк попередив мешканців про зупинення блоків електростанції. Він зазначив, що в регіоні немає електропостачання, води та, можливо, тепла.

Готуємось до гіршого, сподіваємось на краще,

– йдеться у повідомленні.

Про зупинення роботи Південноукраїнської АЕС повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що енергоблоки вимушено вимкнули через аварійну ситуацію.