О приостановлении работы блоков Хмельницкой АЭС сообщил городской голова Нетишина Александр Супрунюк. Кроме того, энергоблоки Южноукраинской АЭС также аварийно остановлены, сообщает 24 канал.

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Супрунюк предупредил жителей о приостановлении блоков электростанции. Он отметил, что в регионе нет электроснабжения, воды и, возможно, тепла.

Готовимся к худшему, надеемся на лучшее,

– говорится в сообщении.

О приостановлении работы Южноукраинской АЭС сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что энергоблоки вынужденно выключили из-за аварийной ситуации.