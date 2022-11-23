К сожалению, в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие. Таковы последствия попадания вражеской ракеты в жилой дом Вышгородщины.

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В Киевской области возросло количество жертв

В результате попадания повреждено многоэтажное здание. По состоянию на 18:30 известно, что 5 человек погибли, 34 – пострадали. Руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что из-за удара по критической инфраструктуре пострадали 6 энергетиков.

О пятой жертве сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона.

Андрей Небитов уточнил, что среди пострадавших шесть детей.

Хуже всего среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышки легкие телесные повреждения, но мы понимаем насколько тяжелы останутся психологические травмы,

– отметил Небитов.

​Последствия попадания российской ракеты в жилой дом: смотрите видео

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия попадания ракеты в многоэтажку.

На Киевщине пострадали люди в результате ракетного удара / фото Андрей Небитов

Кроме того, в результате обстрелов был разрушен частный дом в Фастовском районе. К счастью, там обошлось без пострадавших.



Дом в Фастовском районе / Фото из телеграма Андрея Небитова



На Фастовщине – без пострадавших / Фото Андрея Небитова​

Какая ситуация в Киевской области

Кулеба отметил, всем, кому необходимо, предоставляется временное жилье. Критическая инфраструктура, в том числе и больницы, работают на генераторах. Специалисты и энергетики уже приступили к возобновлению электроснабжения.

Глава ОВА отметил, что в ближайшие часы начнет появляться электроэнергия.

В Украине ввели аварийные отключения света

В Укрэнерго сообщили, что ракетная атака продолжается, но уже есть попадания по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше.