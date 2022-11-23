К сожалению, в результате действий россиян есть жертвы среди гражданского населения. Все, что известно о ракетной атаке на столицу и Киевщину, читайте в материале 24 канала.

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Что известно об обстреле Киева

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12:46. Через час местные жители услышали звуки взрывов, а в 14:12 мэр Виталий Кличко сообщил, что россияне атаковали один из инфраструктурных объектов в столице. Поэтому киевляне остались без света и водоснабжения.

Кличко сообщил, что специалисты "Киевводоканала" работают, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение. Однако мэр призвал киевлян по возможности запастись водой. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть и воду, и свет.

Спасатели работают на месте удара в Киеве / Фото ГСЧС Украины

Среди жертв есть несовершеннолетняя

По состоянию на 18:30 известно, что в результате атаки погибли 5 человек 4 мужчины и 17-летняя девушка. Тела обнаруживали как у дома, так и под завалами.

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов отметил, что один из погибших на момент ракетного удара находился на балконе. Обломок вражеской ракеты оторвал голову мужчины.

В результате атака 41 человек получил ранения. 10 из них – оказались в больнице. Среди пострадавших – 6 детей.

По данным ГСЧС, в результате ракетных обстрелов:

возникли пожары в гаражном кооперативе в Днепровском районе и в 3 гаражах Соломенского района;

в Голосеевском районе разрушения получило административное здание, складское помещение и 4 автомобиля.

Обратите внимание! Россияне направили на Киев 31 ракету. Нашим силам противовоздушной обороны удалось сбить 21 из них.

Ракетная атака Киевской области

Под удар россиян попал не только Киев, но и Киевская область. Российская ракета попала в многоквартирный жилой дом в Вышгородском районе. На месте происшествия вспыхнул пожар.

Андрей Небитов – начальник полиции Киевской области – сообщил, что во время попадания ракеты на Вышгородщине погибли 4 человека. Кроме того, – более 30 пострадавших.

Хуже всего то, что среди пострадавших 6 детей, самой маленькой девочке 5 лет. К счастью, у малышей легкие телесные повреждения, но мы понимаем насколько тяжелые психологические травмы останутся,

– говорится в сообщении.

Взрыв повредил 4 дома. Полиция оказывает помощь людям.

Алексей Кулеба сообщил, что пострадавшие – в больнице. Людям оказывают помощь. На месте прилета работают спасатели. Рядом с местом трагедии был организован Пункт Несокрушимости.

"Наши люди – невероятны. Жители с осколочными ранениями отказываются от помощи и оказывают ее тем, кому она нужна больше", – заявил Кулеба.

Последствия атаки по Киевской области: видео



Последствия обстрела Вышгородского района / Фото Андрея Небитова



Россияне разрушили дом / Фото Андрея Небитова

Ранения получили 6 энергетиков, которые во время атаки находились на объекте критической инфраструктуры.

В результате обстрелов зафиксировано также разрушение частного дома в Фастовском районе. Здесь, к счастью, обошлось без пострадавших,

– сообщил Небитов.

Чтобы обеспечить общественный порядок во время блекаута, в Киевской области вдвое увеличили количество полицейских патрулей. Кроме того, в регионе работает 371 пункт обогрева. Найти ближайший пункт обогрева – по ссылке.

Дом в Вышгороде после атаки / Фото из телеграма Алексея Кулебы

Важно! 23 ноября россияне атаковали и другие регионы Украины. Прилеты были во Львовской области, Винницкой и Харькове. В других областях – отработала ПВО.

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