На жаль, внаслідок дій росіян є жертви серед цивільного населення. Усе, що відомо про ракетну атаку на столицю та Київщину, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про обстріл Києва

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:46. Десь за годину місцеві мешканці почули звуки вибухів, а о 14:12 мер Віталій Кличко повідомив, що росіяни атакували один з інфраструктурних об'єктів у столиці. Через це кияни залишилися без світла та водопостачання.

Кличко повідомив, що фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Однак мер закликав киян по можливості запастись водою. Наразі спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути і воду, і світло.

Рятувальники працюють на місці удару у Києві / Фото ДСНС України

Серед жертв є неповнолітня

Станом на 17:00 відомо, що внаслідок атаки загинули 3 людей. Серед жертв є 17-річна дівчина. Крім того, 11 людей зазнали поранень. 10 з них – опинилися у лікарні.

За даними ДСНС, внаслідок ракетних обстрілів:

виникли пожежі у гаражному кооперативі у Дніпровському районі та у 3 гаражах Солом'янського району;

у Голосіївському районі руйнувань зазнала адміністративна будівля, складське приміщення та 4 автомобілі.

Зверніть увагу! Росіяни спрямували на Київ 31 ракету. Нашим силам Протиповітряної оборони вдалося збити 21 з них.

Ракетна атака області

Під удар росіян потрапив не лише Київ, а й Київська область. Російська ракета влучила у багатоквартирний житловий будинок у Вишгородському районі. На місці події спалахнула пожежа.

Наслідки атаки по Київщині: відео



Наслідки обстрілу Вишгородського району / Фото Андрія Нєбитова



Росіяни зруйнували будинок / Фото Андрія Нєбитова

Начальник головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що внаслідок удару загинули 4 людей, а ще 27 – постраждали. Крім того, поранень зазнали 6 енергетиків, які під час атаки перебували на об'єкті критичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку в Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлось без постраждалих,

– повідомив Нєбитов.

О 18:23 заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив в ефірі національного телемарафону, що кількість жертв зросла до 5 осіб. На місці події ще працюють рятувальники. Водночас голова ОВА Олексій Кулеба розповів, що потерпілих від удару вже 34 особи. Серед них є 5 дітей.

Щоб забезпечити громадський порядок під час блекауту, на Київщині вдвічі збільшили кількість поліцейських патрулів. Крім того, в регіоні працює 371 пункт обігріву. Знайти найближчий пункт обігріву – за посиланням.

Будинок у Вишгороді після атаки / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Важливо! 23 листопада росіяни атакували й інші регіони України. Прильоти були у Львівській області, на Вінниччині та у Харкові. В інших областях – відпрацювала ППО.

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