На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, який прокоментував ракетний обстріл. Він наголосив, що атаки Росії ані на крок не наближають перемовини.

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Данілов відреагував на масовану атаку

Олексій Данілов наголосив, що перемовини з Росією можливі тільки через приціл Сил оборони.

Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання – нищити ра**стську потвору. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони,

– йдеться у повідомленні Данілова.

Що відомо про масований ракетний удар Росії

Росія вдень 23 листопада атакувала ракетами відразу декілька регіонів України. У Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції. Унаслідок цього Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.

У Києві російські військові влучили в інфраструктурний об'єкт, через що столиця теж залишилася без світла. У Києві через обстріл відомо про 9 постраждалих.

У Київській області російські терористи влучили в житловий будинок, унаслідок чого загинуло троє людей. Після ракетних обстрілів Росії в багатьох регіонах України вводять екстрені відключення світла.

На ракетну атаку вже відреагували в Офісі Президента. Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що "терористи одразу підтверджують, що вони терористи".

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