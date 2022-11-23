Близько 14:00 львів'яни повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання.

До теми Внаслідок вибухів у Львові зникло світло: влада просить залишатися в укриттях

Куди влучили окупанти

Андрій Садовий повідомив про те, що Львів повністю знеструмлений та закликав мешканців перебувати в укриттях. Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що у Львівській області зафіксували два ракетні удари по електропідстанції.

Як зазначив очільник ОВА, Яворівський, Львівський та Червоноградський райони залишились без електроенергії.

Також Козицький наголосив, що через ракетний удар по енергетичному об'єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.