Країна-агресорка продовжує тероризувати Україну. Після повідомлень про вибухи на Одещині, Дніпропетровщині та Київщині львів'яни також сповістили про вибухи у місті.

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Місто повністю знеструмлене

Близько 14:00 місцеві жителі Львова повідомили про декілька вибухів. У деяких районах міста зникло електропостачання.

Згодом Андрій Садовий повідомив про те, що Львів повністю знеструмлений та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Зауважте! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Ракетний обстріл України 23 листопада: що відомо

Про чергову ракетну атаку попередили українців близько 12:20. Спочатку сирени лунали у Донецькій області. Уже через кілька хвилин карта почала активно "червоніти".

Невдовзі надійшла інформація про те, що на Одещині чули вибухи. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО. Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.

Вибухи також чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.

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