Близько 14:08 з'явилися повідомлення про вибухи в столиці України. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив їх, і заявив, що в області працює ППО.

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Вже декілька хвилин після цього, о 14:12, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є влучання в один з інфраструктурних об'єктів столиці.

Зауважте! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Якщо ж ви не можете перейти до сховища, то бодай скористайтеся правилом двох стін. Це може врятувати вам життя.

Ракети запустили з Ростовської області

Об 11:07 телеграм-канал monitor повідомив, що спостерігається активність стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. Уже об 12:19 опублікували пост про те, що це можуть бути навчальні польоти. Але нагадали про ворожу підступність, що він і підтвердив: об 12:29 стало відомо про пуски ракет з Ростовської області.

Об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про 5 запусків ракет. Через хвилину він уточнив, що мовиться про "інші літаки в районі Маріуполя".

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