Зокрема, їх чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.

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Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбої повітряної тривоги. Це рятує життя!

У яких областях повітряна тривога

Донецька (з 12:17);

Дніпропетровська (з 12:26);

Харківська (з 12:26);

Запорізька (з 12:26);

Полтавська (з 12:27);

Одеська (з 12:27);

Миколаївська (з 12:27);

Херсонська (з 12:27);

Сумська (з 12:28);

Луганська область (з початку квітня).

Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Чернігівській, а також Вінницькій області. В останній сирени почали лунати об 12:49. Вже об 13:12 не було області, в якій би не попереджали про можливий ракетний удар.

На Одещині теж вибухи

Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.

Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.

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