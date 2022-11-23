Зокрема, їх чули у Кременчуцькому районі Полтавщини. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що працює ППО.
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Він закликав людей перебувати в укриттях цивільного захисту до сигналу відбої повітряної тривоги. Це рятує життя!
У яких областях повітряна тривога
- Донецька (з 12:17);
- Дніпропетровська (з 12:26);
- Харківська (з 12:26);
- Запорізька (з 12:26);
- Полтавська (з 12:27);
- Одеська (з 12:27);
- Миколаївська (з 12:27);
- Херсонська (з 12:27);
- Сумська (з 12:28);
- Луганська область (з початку квітня).
Пізніше повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Чернігівській, а також Вінницькій області. В останній сирени почали лунати об 12:49. Вже об 13:12 не було області, в якій би не попереджали про можливий ракетний удар.
На Одещині теж вибухи
Про загрозу ракетних ударів одеситів повідомили о 12:27. Згодом у місцевих ЗМІ повідомили про вибухи в регіоні. Як повідомляють місцеві кореспонденти, там працювала ППО.
Згодом з'явилися дані про те, що ракети продовжили свій рух в Запоріжжя.
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