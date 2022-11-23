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Зауважте Обшуки у Києво-Печерській лаврі, нова "бавовна" в Криму: хронологія 272 дня війни

5:09 Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив трагічну подію – російські окупанти в ніч проти 23 листопада обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні. На жаль, загинуло немовля.



Окупанти обстріляли пологове відділення / Фото Олександра Старуха

4:56 Пресслужба Національної оперети України повідомила, що в боях під Бахмутом загинув 26-річний артист балету Київського театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Він у 2014 році переїхав з тимчасово окупованого Донецька.

3:38 Після того, як росіяни прогнали гауляйтера Олександра Волгу, на посаду "мера" тимчасово окупованого Енергодара знайшли нову людину. Нею виявився Олександр Молоков, який є колишнім кримінальним злочинцем з Алушти.