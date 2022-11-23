Причина цьому – відсутність напруги в контактній мережі. Про скасування руху потягів Укрзалізниця повідомила у своєму телеграмі.

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Які рейси скасували

Як повідомляють в Укрзалізниці, через перебої з подачею електроенергії довелося скасувати низку потягів. Також в компанії надали їх перелік. Так, серед приміських потягів довелося скасувати рейси:

№6211 Фастів – Козятин,

№6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,

№6255/6256 та №6257/6258 Козятин – Бердичів – Козятин.

Також скасували курсування потягів:

№6806 Слов'янськ – Лозова,

№6803 Лозова – Краматорськ – обмежили курсування до станції Слов'янськ,

№6535/6536 Полтава – Кременчук – Полтава,

№6805/6806 Полтава – Кобиляки – Полтава,

№6506/6505 Полтава – Огульці – Полтава,

№6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,

№7001 Харків – Лозова,

№6414 Краснопавлівка – Харків,

№6527 Харків – Лозова,

№6705 Харків – Зміїв,

№723 Харків – Київ,

№731 Дніпро – Київ,

№6576 Полтава – Красноград – відправили на станцію Красноград не за графіком.

При цьому пасажири потягів №723 Харків – Київ та №731 Дніпро – Київ, які були скасовані, будуть пересаджені на інші рейси, які прямують в тому ж напрямку. Однак якщо ці пасажири та пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, вирішать відмовитися від подорожі, вони зможуть повернути 100% коштів за квитки.

Усі потяги Південно-Західної залізниці, що перебувають у дорозі зараз продовжують рух. Більшість приміських поїздів курсують під теплотягою, адже низка ділянок залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, тому, відповідно, затримаються на шляху прямування,

– повідомили в Укрзалізниці.

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Які рейси затримуються

Також через зниження напруги деякі потяги затримуються у дорозі та змінюють маршрут. Зокрема, мовиться про ділянку Коростень – Здолбунів. Там у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки рейсів ділянкою Козятин – Шепетівка, що також змінить їхній час у дорозі. Мовиться про рейси:

№3/4 Ужгород – Запоріжжя,

№7/8 Київ – Чернівці,

№67/68 Київ – Варшава,

№53/54 Київ – Перемишль,

№30/29 Ужгород – Київ,

№17/18 Харків – Ужгород,

№16/15 Рахів – Харків,

№92/91 Львів – Київ,

№95/96 Київ – Рахів,

№2/1 Івано-Франківськ – Харків,

№54/53 Перемишль – Київ,

№750/749 Ужгород – Київ,

№43/44 Київ – Івано-Франківськ.

При цьому пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, які прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград-Волинський), можуть пересісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель. Однак якщо ви вирішили скасувати свою подорож та здати квитки, то це також можливо. Залізниця тоді поверне 100% вартості.

Зверніть увагу! Щоб повернути 100% коштів за квитки, треба звернутись до чергового по вокзалу та поставити відмітку на квитку. Після цього у будь-якій касі вокзалу необхідно написати претензійну заяву, до якої прикласти цей квиток. Залізниця поверне кошти за скасовану поїздку протягом місяця.