У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру є знеструмлені ділянки Укрзалізниці у 7 регіонах.

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У яких регіонах знеструмлені ділянки

Внаслідок нових ракетних обстрілів знеструмлені ділянки у: Києві, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, пустили в дію резервні тепловози. Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинили

Під час тривоги пасажирів просять перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи.

Вокзали переходять на резервне живлення

Знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення.

Першими відновлені Київ, Харків і Вінниця. Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи,

– розповіли в Укрзалізниці.

Станом на 15:45 вдалося поновити роботу кільцевої електрички у Києві. Водночас посадка на потяг Києв – Харків затримується на 15 хвилин.

Потяг Вінниця – Чернігів відправився з Козятином допоміжним локомотивом і запізнюється на 48 хвилин.