Причиной тому – отсутствие напряжения в контактной сети. Об отмене движения поездов Укрзализныця сообщила в своем телеграме.
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Какие рейсы отменили
Как сообщают в Укрзализныце, из-за перебоев с подачей электроэнергии пришлось отменить ряд поездов. Также в компании предоставили их перечень. Так, среди пригородных поездов пришлось отменить рейсы:
- №6211 Фастов – Казатин,
- №6402/6403 Бахмач – Конотоп – Бахмач,
- №6255/6256 и №6257/6258 Казатин – Бердичев – Казатин.
Также отменили курсирование поездов:
- №6806 Славянск – Лозовая,
- №6803 Лозовая – Краматорск – ограничили курсирование до станции Славянск,
- №6535/6536 Полтава – Кременчуг – Полтава,
- №6805/6806 Полтава – Кобыляки – Полтава,
- №6506/6505 Полтава – Огульцы – Полтава,
- №6725/6724 Полтава – Ромодан – Полтава,
- №7001 Харьков – Лозовая,
- №6414 Краснопавловка – Харьков,
- №6527 Харьков – Лозовая,
- №6705 Харьков – Змиев,
- №723 Харьков – Киев,
- №731 Днепр – Киев,
- №6576 Полтава – Красноград – отправили на станцию Красноград не по графику.
При этом пассажиры поездов №723 Харьков – Киев и №731 Днепр – Киев, которые были отменены, будут пересажены на другие рейсы, следующие в том же направлении. Однако, если эти пассажиры и пассажиры, чьи поезда вынужденно изменили маршрут, решат отказаться от путешествия, они смогут вернуть 100% средств за билеты.
Все находящиеся в пути поезда Юго-Западной железной дороги сейчас продолжают движение. Большинство пригородных поездов курсируют под теплотягой, ведь целый ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, поэтому, соответственно, задержатся на пути следования,
– сообщили в Укрзализныце.
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Какие рейсы задерживаются
Также из-за понижения напряжения некоторые поезда задерживаются в пути и меняют маршрут. В частности, говорится об участке Коростень – Здолбунов. Там в ближайшие сутки будет изменен маршрут курсирования ряда рейсов по участку Казатин – Шепетовка, что также изменит их время в пути. Речь идет о рейсах:
- №3/4 Ужгород – Запорожье,
- №7/8 Киев – Черновцы,
- №67/68 Киев – Варшава,
- №53/54 Киев – Перемышль,
- №30/29 Ужгород – Киев,
- №17/18 Харьков – Ужгород,
- №16/15 Рахов – Харьков,
- №92/91 Львов – Киев,
- №95/96 Киев – Рахов,
- №2/1 Ивано-Франковск – Харьков,
- №54/53 Перемышль – Киев,
- №750/749 Ужгород – Киев,
- №43/44 Киев – Ивано-Франковск.
При этом пассажиры поезда №43 Киев – Ивано-Франковск, следующие до станций Коростень и Звягель (до недавнего времени – Новоград-Волынский), могут пересесть с теми же билетами по Киеву в поезд №97 Киев – Ковель. Однако если вы решили отменить свое путешествие и сдать билеты, это также возможно. Железная дорога тогда вернет 100% стоимости.