Українські військові продовжують відбивати ворожі атаки на фронті. 24 канал зібрав усе найважливіше, що трапилося за день.

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02:25 Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що системи ППО NASAMS ідеально збивають крилаті ракети ворога. Водночас він додав, що таких установок в Україні лише дві. І цього замало, щоб ефективно прикривати небо над нашою країною.

01:45 У ГУР МО розповіли, скільки росіян підтримують війну проти України. Як зазначив представник відомства Вадим Скібіцький, 75% мешканців країни-агресорки за те, щоб Кремль продовжував убивати українців, а також гнати своє населення на вірну смерть.

01:01 Суд у Польщі скасував 6,3 мільярда доларів штрафу для "Газпрому" за "Північний потік-2". Нагадаємо, що його призначили ще у 2020 році за побудову росіянами газопроводу.

00:48 Стало відомо, що в Україні загинув ще один "бойовий піп" РПЦ. Мовиться про Алєксандра Циганова, котрий служив у храмі Олександра Невського у Пскові. "Військовий священник" благословляв 76 десантно-штурмову дивізію ВДВ на вбивство українців.