О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также общей ситуации в стране – читайте в материале 24 канала.

Заметьте Обыски в Киево-Печерской лавре, новый "хлопок" в Крыму: хронология 272 дня войны

23:50 Подоляк отметил, что российская пропаганда может дойти до того, чтобы начать убеждать людей, что выход из Украины – это победа. Очевидно, пропагандисты понимают, что работают на совершенно необразованную аудиторию.

23:30 Россия распространяет фейк о том, что украинских болельщиков в Катаре арестовали из-за нацистских лозунгов во время Чемпионата мира по футболу. На самом деле видео, публикуемое враждебными СМИ, не имеет отношение к ЧМ 2022 в Катаре.

23:25 Лукашенко начал переживать, что Россия развалится.

Я чувствую, что мы пришли к консенсусу, что если, не дай Бог, Россия развалится, то наше место будет под этими обломками,

– сказал Лукашенко.

23:18 Владимир Зеленский выступил в Совете Безопасности ООН после массированного ракетного удара. Он подчеркнул, что Россия не дает миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.

23:11 Глава ПАСЕ пригрозил России из-за ударов по Украине. Тени Кокс предупредил Кремль о том, их преступления не останутся безнаказанными.

22:03 Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что внутри Киево-Печерской Лавры силовики обнаружили, вероятно, граждан России.

22:54 Кличко отметил, что киевские учебные заведения 24 ноября будут работать. Школьники будут учиться как офлайн, так и онлайн. Садики будут работать очно.

22:28 Россияне превращают учебные заведения, в том числе школы, на временно оккупированных территориях Украины в казармы.

22:12 Анна Маляр подчеркнула, что Россия уменьшает активность наступательных действий на Юге. Связано это с тем, что захватчики переводят, выводят технику и переформатируют свои подразделения в этом регионе. В то же время она подчеркнула, что на востоке ситуация диаметрально противоположна.

21:59 Мэр Львова Садовый сообщил, что в городе уже есть свет, вода и тепло, однако плановые отключения еще будут действовать.

21:57 Глава Нацполиции Клименко рассказал, что в отделениях полиции обустраивают пункты обогрева для украинцев. Каждый человек, у которого нет электроэнергии или нет возможности зарядить телефон, может обратиться в силовые структуры.

21:38 В настоящее время 80 процентов столицы все еще без света. Киев почти полностью обесточен, только в немногих домах есть электроэнергия.



Ночной Киев без света / Фотография Валентини Поліщук

21:30 Укрзализныця отменила движение ряда поездов из-за ракетных обстрелов. Узнать об изменении можно по ссылке.

21:27 На АЗС Украины во всех городах длинные очереди. Водители заполняют баки, чтобы иметь горючее на случай тотального отражения света.

21:20 На территории государства массово разворачивают "Пункты несокрушимости", куда украинцы могут прийти в случае отключения света, чтобы согреться или подзарядить телефон.

20:30 Состоялось большое селекторное совещание, на котором присутствовали все главы областей, главы городов и районов, представители некоторых министерств, в том числе Минэнергетики, представители ГСЧС. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что структуры обсудили массированный ракетный обстрел и план действий по возвращению света в дома украинцев.

20:14 В результате удара российских оккупантов по Вышгородскому району погибли 4 человека. Кроме того, известно о более 30 пострадавших.

20:06 Владимир Зеленский инициирует срочный созыв Совбеза ООН из-за террористического удара по Украине 23 ноября.

19:28 Андрей Садовый сообщил, что во Львове 70% жителей со светом.

19:08 В новый пакет помощи от США на 400 миллионов долларов войдут ракеты в NASAMS и HIMARS, пулеметы с тепловизорами, ракеты HARM, бронемашины, высокоточные снаряды для артиллерии, генераторы и другая техника и оружие.

18:50 Возросло количество жертв в результате удара по Вышгородскому району Киевской области. Сейчас известно о 5 погибших и 34 раненых. Среди пострадавших 5 детей.

18:32 Актуальное сведение Генштаба о ситуации на фронте:

на Криворожском и Херсонском направлениях россияне ведут позиционную оборону. В то же время на Бахмутском и Авдеевском направлениях враг обороняется;

ВСУ отрабатывают по скоплению врага – в больницы Горловки в последние дни доставили 30 тяжелораненых оккупантов;

в Луганской области ВСУ попали в склад боеприпасов россиян, так что около 50 оккупантов погибли, а еще 50 – получили ранения;

в Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 ранеными.

18:12 Вражеские войска обстреляли из артиллерии Херсон. В результате погиб 73-летний местный житель.

17:49 Владимир Зеленский отреагировал на массовый ракетный обстрел Украины. Президент призвал беречь себя и заверил, что наши службы все восстановят. В то же время Россия в очередной раз доказала свой статус государства-террористки.

Зеленский обратился к украинцам после ракетного обстрела: видео

17:45 США решили предоставить Украине дополнительную помощь. В частности, Белый дом выделил на оборонные нужды нашего государства 400 миллионов долларов. В Офисе Президента уже поблагодарили партнеров за это.

17:25 Кривой Рог – полностью без света. В настоящее время идет спасательная операция, чтобы поднять шахтеров на поверхность.

17:22 В Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня в обед россияне запустили по Украине 70 крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе. Нашим военным удалось ликвидировать 51 ракету и 5 беспилотников.

17:08 Выросло количество пострадавших в результате ракетной атаки по Киеву. Виталий Кличко сообщил об 11 пострадавших и 3 погибших, среди которых есть 17-летняя девушка.

17:04 Российские военные запустили сегодня на Киев 31 ракету. 21 смертоносный снаряд удалось сбить силам ПВО.

16:40 Украина вернула из российского плена 35 наших военных и одного гражданского. Кстати, среди вернувшихся домой есть защитники "Азовстали".

16:38 Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. На территории станции работают дизель-генераторы. В то же время на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС сработала аварийная защита.

15:51 После ракетной атаки по всему Киеву исчезла вода. Специалисты уже работают над тем, чтобы восстановить водоснабжение.

15:46 Из-за обстрелов Южноукраинскую и Хмельницкую АЭС отключили от энергосистемы.

15:28 После российских ударов по Украине масштабные отключения света испытала и Молдова. Без электроэнергии также осталось и оккупированное россиянами Приднестровье.

15:27 Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции. Яворовский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии.

15:15 В результате обстрела жилого дома в Киеве три человека погибли, шесть человек получили ранения.

15:02 Из-за ракетных обстрелов во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных аварий и поддержки работы энергосистемы.

14:26 Во Львове раздались взрывы. Андрей Садовый сообщил о том, что город полностью обесточен и призвал жителей находиться в укрытиях.

14:11 Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил взрывы и заявил, что в области работает ПВО. В Киеве есть попадание в один из инфраструктурных объектов.

13:43 Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Кременчугском районе работает ПВО.

13:21 Европарламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма. Европарламент призвал ЕС разработать правовую базу для определения государств как спонсоров терроризма, ведь нужны существенные ограничительные меры против таких стран, которые должны повлиять на их отношения с государствами-членами ЕС.

13:05 Во время воздушной тревоги взрывы прогремели на Днепропетровщине и Запорожье. По предварительным данным, в регионе работает ПВО и сбита вражеская ракета.

12:43 В Одесской области сообщили о взрывах. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО.

12:29 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие, потому что россияне запустили ракеты в сторону Украины.

Кроме того, предупредили о возможной атаке из Каспийского моря. Также оккупанты запустили ракеты из Ростовской области.

11:20 Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что при худшем сценарии часть Киева могут эвакуировать.

Мэр сказал, что киевлян ждет самая тяжелая зима со времен Второй Мировой войны. Он призвал горожан готовиться к "худшему сценарию" – отключению электричества во время низких температур.

10:32 Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил о взрывах в городе. Предварительно известно, что Херсон атаковали из "Градов". Также во двор местного прилетел неизвестный предмет. Вероятно, зажигательный фосфорный снаряд.

10:09 В Минобороны Великобритании предположили, что Россия организовала атаки иранскими дронами, чтобы компенсировать нехватку ракет. Однако запас беспилотников тоже закончился.

Британская разведка предположила, что Москва, скорее всего, будет закупать беспилотники за рубежом, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны.

9:58 В ГСЧС рассказали, что 22 ноября россияне открыли огонь по колонне гражданских автомобилей, которые спасатели отбуксировывали с грунтовой дороги, чтобы они ехали в Запорожье. Людей цинично обстреляли оккупанты именно на "Дороге жизни".

Спасательная операция продолжалась 3 часа. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал. Самому маленькому украинцу – 2 месяца.

9:34 СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Сотрудники обнаружили на территории людей с паспортами СССР и России, а также 32-летнего гражданина Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информационного агентства "Антван".

Также сотрудники СБУ обнаружили в лавре:

пророссийскую литературу, используемую для обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира";

наличные деньги на общую сумму более 2 миллионов гривен;

более 100 тысяч долларов и несколько тысяч рублей.

Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

9:31 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что они передадут Украине боевые вертолеты. В частности, говорится о:

трех бывших вертолетах Sea King;

а также 10 тысячах артиллерийских снарядов.

9:24 Россия с 24 февраля потеряла в Украине 85 410 своих солдат. Только за минувшие сутки отправились за кораблем 410 врагов.

9:18 Россияне во временно оккупированном Севастополе начали подготовку операторов иранских дронов.

Более того, по данным CNN, Россия уже начала получать от Ирана чертежи и компоненты для ударных беспилотников. По данным СМИ, Тегеран и Москва договорились об их изготовлении в России.

8:54 Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что россияне ударили по жилому дому и поликлинике в Купянске Харьковской области. К сожалению, в результате атаки погибли два человека, которые шли по улице.

8:17 В Генштабе рассказали, что россияне пытаются оборудовать оборонные рубежи вдоль участка автодороги Каховка – Мелитополь, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, у врага большие потери. В частности:

в Каланчаке Херсонской области в больнице не хватает места для раненых оккупантов;

а в Великую Копань доставили ориентировочно 40 раненых врагов;

ВСУ подтвердили уничтожение вражеского зенитного ракетного комплекса С-300 и 5 единиц военной техники;

также возле Веселого Запорожской области ВСУ уничтожили блокпост оккупантов.

0 8:07 В Офисе Президента рассказали, что в результате атаки на родильное отделение в городе Вольнянск Запорожской области погиб мальчик, родившийся два дня назад. Кирилл Тимошенко рассказал, что враг атаковал роддом ракетами С-300.

Также, по данным заместителя Андрея Ермака, оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине. Попали в жилой дом и поликлинику, также есть разрушение школы.

6:47 Американский Институт изучения войны предположил, что Россия может готовить операцию под "чужим флагом" в Белгородской области.

Именно поэтому Кремль распространяет данные о якобы нападении на этот регион. Этими действиями оккупанты хотят повлиять на россиян, ведь граждане начали сомневаться в целесообразности войны в Украине.

5:09 Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил трагическое событие – российские оккупанты в ночь на 23 ноября обстреляли родильное отделение Вольнянской больницы. К сожалению, погиб младенец.



Оккупанты обстреляли родильное отделение / Фото Александра Старуха

4:56 Пресс-служба Национальной оперетты Украины сообщила, что в боях под Бахмутом погиб 26-летний артист балета Киевского театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Он в 2014 году переехал из временно оккупированного Донецка.

3:38 После того, как россияне прогнали гауляйтера Александра Волгу, на должность "мэра" временно оккупированного Энергодара нашли нового человека. Им оказался Александр Молоков – бывший уголовник из Алушты.