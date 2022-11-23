В частности, их слышали в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что работает ПВО.

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Он призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты до сигнала отбоя воздушной тревоги. Это спасает жизнь!

В каких областях воздушная тревога

Донецкая (с 12:17);

Днепропетровская (с 12:26);

Харьковская (с 12:26);

Запорожская (с 12:26);

Полтавская (с 12:27);

Одесская (с 12:27);

Николаевская (с 12:27);

Херсонская (с 12:27);

Сумская (с 12:28);

Луганская область (с начала апреля).

Позже воздушная тревога была объявлена ​​в Киеве, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Львовской, а также Винницкой области. В последней сирены начали раздаваться в 12:49. Уже в 13:12 не было области, в которой не предупреждали бы о возможном ракетном ударе.

В Одесской области тоже взрывы

Об угрозе ракетных ударов одесситов сообщили в 12:27. Впоследствии в местных СМИ сообщили о взрывах в регионе. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО.

Впоследствии появились данные о том, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.

В Киеве есть попадание

Около 14:08 появилось сообщение о взрывах в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил их, и заявил, что в области работает ПВО.

Уже через несколько минут после этого, в 14:12, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Спустя 20 минут после удара, в столице снова раздалось несколько взрывов в разных районах. Кличко подчеркнул, что спасатели и медики уже отправились на места. К сожалению, есть трое погибших и шестеро пострадавших.

Ракеты запустили из Ростовской области

В 11:07 телеграм-канал monitor сообщил, что наблюдается активность стратегической авиации на аэродроме Энгельс. Уже в 12:19 опубликовали пост о том, что это могут быть учебные полеты. Но напомнили о коварстве врага, что он и подтвердил: в 12:29 стало известно о пусках ракет из Ростовской области.

В 12:27 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о 5 запусках ракет. Через минуту он уточнил, что говорится о "других самолетах в районе Мариуполя".

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