Страна-агрессор продолжает терроризировать Украину. После сообщений о взрывах в Одесской, Днепропетровской и Киевской областях львовяне также известили о взрывах в городе.

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Город полностью обесточен

Около 14:00 местные жители Львова сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение.

Впоследствии Андрей Садовый сообщил о том, что Львов полностью обесточен и призвал жителей находиться в укрытиях.

Примите во внимание! При воздушной тревоге необходимо находиться в укрытии. Оставаться там следует до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Если же вы не можете перейти в укрытие, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь.

Ракетный обстрел Украины 23 ноября: что известно

Об очередной ракетной атаке предупредили украинцев около 12:20. Сначала сирены доносились в Донецкой области. Уже через несколько минут карта начала активно "краснеть".

Вскоре поступила информация о том, что в Одесской области слышали взрывы. Как сообщают местные корреспонденты, там работало ПВО. Впоследствии появились данные о том, что ракеты продолжили свое движение в Запорожье.

Около 14:08 появилось сообщение о взрывах в столице Украины. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил их, и заявил, что в области работает ПВО.

Взрывы также слышали в Кременчугском районе Полтавщины. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что работает ПВО.

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